Служба безопасности Украины проверяет возможную причастность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко к одному из дел, по которому свидетельствует народный депутат Федор Христенко , которого подозревают в государственной измене, и недавно вернули из Дубая.

Об этом в понедельник, 6 октября, сообщил Бабель, ссылаясь на три независимых друг от друга источника.

Один из собеседников не исключил, что в ближайшее время Клименко могут объявить подозрение, что автоматически станет основанием для его отстранения. В таком случае руководство САП перейдет к генеральному прокурору Руслану Кравченко.

По данным двух источников Бабеля, нардеп Федор Христенко дает показания в отношении Клименко по делу бывших сотрудников НАБУ — Тараса Ликунова, Богдана Бровко и Александра Рыковцева. В НАБУ они занимались расследованиями по Укрзализныце, а после увольнения трудоустроились в эту компанию.

Кроме того, СБУ исследует телефон заместителя директора НАБУ Дениса Гюльмагомедова, который был изъят во время обысков, пишет издание.

В пресс-службе СБУ сообщили в комментарии NV, что подробности дела — это тайна следствия.

«Досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению указанному народному депутату Украины в государственной измене и работе на спецслужбы РФ продолжается. Информация по этому поводу была обнародована на официальных ресурсах СБУ и ОГП ранее», — говорится в сообщении.

Ранее и Клименко, и директор НАБУ Семен Кривонос допускали намерения замены глав антикоррупционных институтов в рамках влияния на их работу.

СБУ и Офис генпрокурора сообщали, что в Украине арестовали подозреваемого в государственной измене и злоупотреблении влиянием нардепа IX созыва от запрещенной ОПЗЖ. По данным NV, речь идет о Федоре Христенко.

Нардеп был завербован ФСБ задолго до начала полномасштабного вторжения России и активно выполнял задания российской спецслужбы, сообщило следствие. В частности, согласно материалам дела, подозреваемый депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.

Офис Генпрокурора сообщил, что нардепа арестовали до 21 октября.

5 сентября СМИ сообщали, что Христенко, которого подозревают в государственной измене, могут экстрадировать из Дубая в Украину в ближайшие дни.

Перед началом полномасштабной войны Христенко выехал за границу и с тех пор не возвращался в Украину и жил в ОАЭ. 21 июля ему заочно сообщили о подозрении. 13 августа сообщалось, что Христенко объявили в розыск.

Следствие считает, что ФСБ РФ завербовала Христенко еще во времена президентства Виктора Януковича. СБУ называет нардепа «связным» погибшего от взрыва в Москве коллаборациониста Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский) и сообщает, что он имеет тесные контакты с резидентом ФСБ и «смотрящим» за «ДНР» Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский).

Кривонос отверг заявления о том, что задержанный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко имел механизм влияния на НАБУ.