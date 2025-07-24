«Изменимся или умрем». В Киеве и многих других городах третий день протесты из-за закона о НАБУ и САП — фото
Протест в Киеве, который происходит уже третий день, 24 июля 2025 года (Фото: Суспільне Новини/Никита Галка)
В Киеве и многих других украинских городах третий день продолжаются протесты против закона № 12414, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. Об этом в четверг, 24 июля, сообщает Суспільне.
По информации журналистов, в Киеве протесты проходят возле театра имени Франко. Акция началась в 20:00, несколько тысяч человек скандируют Руки прочь от НАБУ. Также они развернули флаг Украины.
В Харькове на площади Свободы собралось более 300 человек.
Суспільне добавило, что во Львове протестующие собрались возле памятника Шевченко. Они скандируют Руки прочь от НАБУ и Изменимся или умрем.
В Запорожье в третий день протестов собралось около 50 человек.
Издание добавило, что на протесты также собрались люди в Полтаве, Днепре, Тернополе, Луцке и в Виннице.
Как написал нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк, на протест в Киеве пришла депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая. Нардеп голосовала за принятие закона о НАБУ и САП. Толпа ей позор, она в руках держала табличку с призывом отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.
В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:
- забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:
- прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
- руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
- руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.
Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Протесты продолжились на следующий день, 23 июля.
Впоследствии Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».
В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.
Законопроект № 13533 о расширении полномочий НАБУ и САП, инициированный президентом, 24 июля зарегистрировали на сайте парламента. Как сообщил нардеп Железняк, президентский законопроект возвращает в законодательство нормы, которые были изменены 22 июля скандальным законопроектом № 12414.