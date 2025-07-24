«Изменимся или умрем». В Киеве и многих других городах третий день протесты из-за закона о НАБУ и САП — фото

24 июля, 21:31
Протест в Киеве, который происходит уже третий день, 24 июля 2025 года (Фото: Суспільне Новини/Никита Галка)

Протест в Киеве, который происходит уже третий день, 24 июля 2025 года (Фото: Суспільне Новини/Никита Галка)

В Киеве и многих других украинских городах третий день продолжаются протесты против закона № 12414, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. Об этом в четверг, 24 июля, сообщает Суспільне.

По информации журналистов, в Киеве протесты проходят возле театра имени Франко. Акция началась в 20:00, несколько тысяч человек скандируют Руки прочь от НАБУ. Также они развернули флаг Украины.

Суспільне Львов/Екатерина Олейник
Фото: Суспільне Львов/Екатерина Олейник

В Харькове на площади Свободы собралось более 300 человек.

Суспільне Харьков/Виктория Якименко
Фото: Суспільне Харьков/Виктория Якименко

Суспільне добавило, что во Львове протестующие собрались возле памятника Шевченко. Они скандируют Руки прочь от НАБУ и Изменимся или умрем.

В Запорожье в третий день протестов собралось около 50 человек.

Суспільне Запорожье
Фото: Суспільне Запорожье
Суспільне Харьков/Виктория Якименко
Фото: Суспільне Харьков/Виктория Якименко

Издание добавило, что на протесты также собрались люди в Полтаве, Днепре, Тернополе, Луцке и в Виннице.

Как написал нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк, на протест в Киеве пришла депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая. Нардеп голосовала за принятие закона о НАБУ и САП. Толпа ей позор, она в руках держала табличку с призывом отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

  • забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
  • быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
  • самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

  • прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
  • руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
  • руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Протесты продолжились на следующий день, 23 июля.

Впоследствии Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.

Законопроект № 13533 о расширении полномочий НАБУ и САП, инициированный президентом, 24 июля зарегистрировали на сайте парламента. Как сообщил нардеп Железняк, президентский законопроект возвращает в законодательство нормы, которые были изменены 22 июля скандальным законопроектом № 12414.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Протесты Война России против Украины Российская агрессия

