На побережье Одессы вынесло мусор с крейсера Москва, затонувшего в Черном море

27 декабря, 00:01
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Вещи с крейсера Москва, которые вынесло не побережье Одессы (Фото:Думская)

Вещи с крейсера Москва, которые вынесло не побережье Одессы (Фото:Думская)

В понедельник, 26 декабря, на побережье Одессы вынесло вещи с российского крейсера Москва, который потопили украинские военные.

На пляже в Одессе, в частности, обнаружили пакеты аварийной питьевой воды для экипажа российского корабля.

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13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

Видео дня

По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.

Украинская разведка сообщала, что семьи моряков с крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.

https://www.youtube.com/watch?v=HOGm5annvaI&t=1s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесса Черное море Война в Украине Война России против Украины Крейсер Москва

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