На побережье Одессы вынесло мусор с крейсера Москва, затонувшего в Черном море 27 декабря, 00:01 Вещи с крейсера Москва, которые вынесло не побережье Одессы (Фото:Думская)

В понедельник, 26 декабря, на побережье Одессы вынесло вещи с российского крейсера Москва, который потопили украинские военные.

На пляже в Одессе, в частности, обнаружили пакеты аварийной питьевой воды для экипажа российского корабля.

13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

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По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.

Украинская разведка сообщала, что семьи моряков с крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.