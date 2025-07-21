Россия может достичь способности наносить удары по Украине с использованием до 2000 беспилотников за одну ночь примерно к ноябрю 2025 года, если сохранится текущая тенденция наращивания количества БПЛА в ударах РФ, считают аналитики Института изучения войны.

Такое мнение специалисты ISW озвучили в своем отчете, анализируя заявление немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, главы штаба планирования и командования Министерства обороны Германии. Фройдинг заявил, что Россия планирует увеличить свои производственные мощности, чтобы достичь возможностей запуска до 2000 беспилотников за ночь по Украине. Учитывая это Фройдинг добавил, что Украина и ее международные партнеры должны найти экономически эффективные способы противодействия таким крупным атакам России, поскольку традиционные методы противовоздушной обороны — и в частности дорогие ракеты-перехватчики ЗРК Patriot — слишком дорогие для противодействия сотням БПЛА [Украина никогда не заявляла, что применяет Patriot для уничтожения шахедов — прим. ред.]

Ранее украинская сторона допускала схожие оценки, напоминают в ISW. Командующий Вооруженными силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди 4 июля заявлял, что Россия может запускать до 1000 дронов за один удар благодаря увеличению производства и запасов. Главное управление военной разведки Украины (ГУР) 9 июня оценило, что Россия может производить около 170 шахедов в день и планирует увеличить производственные мощности до 190 дронов в день до конца 2025 года.

Со своей стороны, ISW констатирует, что в течение последних недель Россия быстро увеличивает количество шахедов и дронов-приманок в своих ночных ударах — вплоть до рекорда в ночь на 9 июля, когда было использовано 728 дронов. Аналитики Института изучения войны считают, что увеличение производственных мощностей России за последние месяцы позволило ей резко увеличить свои «ударные пакеты» за относительно короткий промежуток времени. В период с января по май 2025 года Россия редко запускала более 200 дронов за ночь. Но затем увеличила максимальное количество дронов, запущенных за одну ночь, с 250 в конце мая до более чем 700 в начале июля 2025 года.

Использование Россией ударных дронов-камикадзе в ночных атаках росло со среднемесячным темпом 31% как в июне, так и в июле 2025 года. Если эта текущая тенденция роста использования дронов продолжится, ISW оценивает, что Россия может быть в состоянии запускать до 2000 дронов за одну ночь против Украины до ноября 2025 года. Однако, предупреждают аналитики, этот прогноз будет неактуальным, если РФ увеличит или уменьшит ежемесячные темпы использования дронов существенно выше или ниже 31%.

Специалисты ISW предполагают, что Россия, вероятно, не сможет выдерживать темп огромных атак каждую ночь. Однако, вероятно, РФ удастся накапливать силы для больших атак, между которыми проводить меньшие удары, как это происходит и сейчас. «Западные инвестиции в разработку и производство дронов-перехватчиков в Украине остаются критически важными для способности Украины противостоять масштабным российским ударам и защищать свое гражданское население», — резюмирует ISW.

В ночь на 21 июля Россия нанесла новый массированный удар по Украине, выпустив 450 воздушных целей, из них 426 дронов. Защитникам неба удалось сбить 403 из 426 дронов и "подавляющее большинство" ракет, среди которых были Кинжалы, Искандеры и Калибры. Основными целями атаки были Киев, Ивано-Франковская и Харьковская области.