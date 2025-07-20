Российские оккупанты планируют запускать на территорию Украины до 2000 дронов одновременно, заявил немецкий генерал, глава ситуационного центра по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг.

Его слова приводит пресс-служба Бундесвера.

По его словам, Россия активно расширяет свои производственные мощности, чтобы массово применять беспилотники в войне против Украины. Одновременное использование до 2000 дронов может стать серьезным испытанием для украинской системы противовоздушной обороны, добавил он.

Фройдинг отметил, что традиционные методы борьбы с дронами, в частности использование дорогих ракет Patriot, малоэффективны в случае атаки шахедов. Один такой дрон стоит от 30 до 50 тысяч евро, тогда как ракета Patriot — более 5 миллионов.

Он подчеркнул, что необходимо искать экономически более выгодные средства противодействия — в пределах 2−4 тысяч евро за единицу. Именно такие решения позволили бы эффективно реагировать на массовые атаки со стороны России.

В качестве еще одного тактического ответа генерал назвал нанесение ударов по тыловым объектам в России — в частности, по военным самолетам, аэродромам и предприятиям оборонной промышленности.

Отдельно Фройдинг обратил внимание на изменение позиции Китая, который полностью прекратил поставки комплектующих для беспилотников в Украину и вместо этого переориентировал экспорт на Россию. По его словам, Пекин фактически устранил Украину с рынка технологий в этой сфере, что еще больше усложняет ее обороноспособность.

27 июня тогдашний министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина вводит новые разработки — «дроны-перехватчики», а также другие инструменты борьбы с воздушными угрозами, которые не разглашаются.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в планах России запускать 700−1000 дронов в сутки. Однако, по его словам, Украина нашла решение, с помощью которого удастся сбивать «если не все, то почти все». Речь идет о дронах-перехватчиках. Президент сообщил, что Украина сможет массово производить такие дроны, но требуется соответствующее финансирование.