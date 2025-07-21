Шахеди или же Герань-2 на заводе в Алабуге (Фото: Скриншот пропагандистского сюжета РФ / t.me/Tsaplienko)

Россия планирует запускать по Украине до 2000 дронов одновременно , заявил немецкий генерал, глава ситуационного центра по вопросам Украины в Министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг.

На самом ли деле это так, откуда у них столько дронов и что делать Украине, в эфире Radio NV объяснил Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, директор Национального антарктического научного центра.

Евгений Дикий ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

К сожалению, я это оцениваю не как фантастику, а вполне реалистичную перспективу.

Конечно, что для меня очень не сходится эта арифметика. Ну не вижу я у россиян возможностей самостоятельно столько производить. Судя по всему, мы имеем дело с ситуацией, фактически, когда на нас летит контрафакт.