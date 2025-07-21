450 целей, из них 24 ракеты. Ночью россияне применили Кинжалы, Калибры и Искандеры, большинство ракет было сбито — Воздушные силы

21 июля, 09:40
Поделиться:
Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых — на 12 локациях (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых — на 12 локациях (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ночь на понедельник, 21 июля, страна-агрессор Россия применила против Украины 450 средств воздушного нападения. Силы обороны уничтожили 224 цели и 203 БПЛА не достигли целей.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

Отмечается, что в ночь на 21 июля противник атаковал Украину 450-ю средствами воздушного нападения:

  • 426 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;
  • 5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 Кинжал;
  • 4 крылатыми ракетами Калибр;
  • крылатой ракетой Искандер-К;
  • 14 крылатыми ракетами Х-101.

Реклама

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения противника:

  • 200 ударных БпЛА типа Shahed;
  • подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные — подавлены РЭБ/локационно потеряны (информация о попаданиях не поступала).

«Кроме того, 203 дрона-имитаторы не достигли целей — локально потеряны (предположительно подавлены РЭБ)», — добавили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых — на 12 локациях.

Воздушные силы предупредили, что новая группа российских БпЛА зашла с севера и атака РФ продолжается.

21 июля армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. Сообщалось об интенсивных ударах по Киеву, Харькову и Ивано-Франковску.

Читайте также:
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ракета Х-47 Кинжал Калибр Искандер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies