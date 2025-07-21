450 целей, из них 24 ракеты. Ночью россияне применили Кинжалы, Калибры и Искандеры, большинство ракет было сбито — Воздушные силы
Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых — на 12 локациях (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В ночь на понедельник, 21 июля, страна-агрессор Россия применила против Украины 450 средств воздушного нападения. Силы обороны уничтожили 224 цели и 203 БПЛА не достигли целей.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Отмечается, что в ночь на 21 июля противник атаковал Украину 450-ю средствами воздушного нападения:
- 426 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;
- 5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 Кинжал;
- 4 крылатыми ракетами Калибр;
- крылатой ракетой Искандер-К;
- 14 крылатыми ракетами Х-101.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения противника:
- 200 ударных БпЛА типа Shahed;
- подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные — подавлены РЭБ/локационно потеряны (информация о попаданиях не поступала).
«Кроме того, 203 дрона-имитаторы не достигли целей — локально потеряны (предположительно подавлены РЭБ)», — добавили в Воздушных силах.
Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых — на 12 локациях.
Воздушные силы предупредили, что новая группа российских БпЛА зашла с севера и атака РФ продолжается.
21 июля армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. Сообщалось об интенсивных ударах по Киеву, Харькову и Ивано-Франковску.
