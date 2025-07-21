Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых — на 12 локациях (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ночь на понедельник, 21 июля, страна-агрессор Россия применила против Украины 450 средств воздушного нападения . Силы обороны уничтожили 224 цели и 203 БПЛА не достигли целей.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

Отмечается, что в ночь на 21 июля противник атаковал Украину 450-ю средствами воздушного нападения:

426 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов ;

5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 Кинжал ;

4 крылатыми ракетами Калибр;

крылатой ракетой Искандер-К;

14 крылатыми ракетами Х-101.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения противника:

200 ударных БпЛА типа Shahed;

подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные — подавлены РЭБ/локационно потеряны ( информация о попаданиях не поступала).

«Кроме того, 203 дрона-имитаторы не достигли целей — локально потеряны (предположительно подавлены РЭБ)», — добавили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых — на 12 локациях.

Воздушные силы предупредили, что новая группа российских БпЛА зашла с севера и атака РФ продолжается.

21 июля армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. Сообщалось об интенсивных ударах по Киеву, Харькову и Ивано-Франковску.