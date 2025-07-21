Рейтинг эффективности ПВО против шахедов. С помощью военных обозревателей NV выяснил, какие средства обороны лучше всего сбивают дроны врага

21 июля, 08:47
NV Премиум
Поделиться:
Враг значительно нарастил масштаб атак по Украине ударными дронами типа шахед (Фото: REUTERS / Vitalii Hnidyi)

Враг значительно нарастил масштаб атак по Украине ударными дронами типа шахед (Фото: REUTERS / Vitalii Hnidyi)

x1
0:00
-
17:20
Автор: Роман Фещенко

Вместе с экспертами NV проанализировал возможности средств противовоздушной обороны, защищающих Украину от российских беспилотников.

Россия постепенно отказывается от тактики использования крылатых ракет, но вместо этого существенно увеличивает количество беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которыми атакует Украину. Так, в ночь на 9 июля враг запустил рекордные 728 беспилотников, среди которых были как ударные дроны типа шахед, так и дроны-имитаторы. А на следующий день на Конференции по восстановлению Украины в Риме президент Владимир Зеленский заявил, что россияне планируют запускать до 1000 беспилотников в сутки.

Реклама

Читайте также:
Спасают Киев и не только. Какие образцы ПВО на вооружении ВСУ точнее всего сбивают ракеты РФ и что произойдет с ними без помощи США — анализ NV

NV привлек полдесятка военных обозревателей, чтобы проанализировать, какие именно из имеющихся в Украине средств ПВО эффективно защищают страну от таких атак.

В опросе приняли участие Сергей Березуцкий, военный аналитик и специалист по бронетехнике; Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации; Виктор Кевлюк, полковник запаса и эксперт Центра оборонных стратегий; Денис Попович, военный обозреватель; Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ, а теперь — заместитель директора miltech-компании.

Каждый эксперт мог назвать не менее трех средств, которые, по его мнению, лучше всего защищают небо над Украиной от вражеских БпЛА. Одно упоминание средства или направления противодействия беспилотникам приравнивалось к одному баллу.

Теги:   Война России против Украины Рейтинг шахеды атака шахедов Беспилотник Беспилотники Дроны дроны-камикадзе Гербера дрон атака дронами оператор дронов Дронопад Локационно потерянные дроны реактивный дрон производство дронов Борьба зенитная установка Gepard Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО ПВО Украины Stinger Михаил Жирохов Анатолий Храпчинский Александр Сырский IRIS-T SLM Авиация Военная авиация F-16 РЭБ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies