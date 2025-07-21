Рейтинг эффективности ПВО против шахедов. С помощью военных обозревателей NV выяснил, какие средства обороны лучше всего сбивают дроны врага
Враг значительно нарастил масштаб атак по Украине ударными дронами типа шахед (Фото: REUTERS / Vitalii Hnidyi)
Вместе с экспертами NV проанализировал возможности средств противовоздушной обороны, защищающих Украину от российских беспилотников.
Россия постепенно отказывается от тактики использования крылатых ракет, но вместо этого существенно увеличивает количество беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которыми атакует Украину. Так, в ночь на 9 июля враг запустил рекордные 728 беспилотников, среди которых были как ударные дроны типа шахед, так и дроны-имитаторы. А на следующий день на Конференции по восстановлению Украины в Риме президент Владимир Зеленский заявил, что россияне планируют запускать до 1000 беспилотников в сутки.
NV привлек полдесятка военных обозревателей, чтобы проанализировать, какие именно из имеющихся в Украине средств ПВО эффективно защищают страну от таких атак.
В опросе приняли участие Сергей Березуцкий, военный аналитик и специалист по бронетехнике; Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации; Виктор Кевлюк, полковник запаса и эксперт Центра оборонных стратегий; Денис Попович, военный обозреватель; Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ, а теперь — заместитель директора miltech-компании.
Каждый эксперт мог назвать не менее трех средств, которые, по его мнению, лучше всего защищают небо над Украиной от вражеских БпЛА. Одно упоминание средства или направления противодействия беспилотникам приравнивалось к одному баллу.