— В отчете Воздушных сил есть 204 БПЛА и ракеты, которые были локационно потеряны. Как правильно объяснять это людям? Потому что рядовые граждане видят, что где-то дроны приземляются, наносят объективно удары и ущерб. Неизвестно, именно так ли россияне хотели нанести те удары, или что-то им помешало. Как правильно понимать локационно потерянные дроны? Является ли это противодействием наших Воздушных сил, или это, извините, тупо пропущенные дроны, которые записали в локально потерянные?

Реклама

— Что такое «локационно потерянные»? Их не видят, где они упали. Это [понятие] относится исключительно к дронам типа Гербера. Пенопластовые дроны с двигателем в 3,5 лошадиные силы, созданные в Китае, выпущены, видимо, все же в России, но китайская фирма их создала.