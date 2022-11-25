Во время всеобщей мобилизации. Можно ли оспорить решение ВЛК 25 ноября, 23:28 Мобилизация в Украине продолжается (Фото:Министерство обороны Украины)

Любой военнообязанный мужчина в Украине перед отправлением на военную службу должен пройти военно-врачебную комиссию, определяющую его пригодность.

Осмотр призывника производится хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, при наличии медицинских показаний — врачами других специальностей. Экспертиза проводится соответственно порядке, определенного в Положении о военно-врачебную экспертизу в Вооруженных силах Украины. Во время полномасштабной войны в Украине сформулировалась судебная практика, когда лица, мобилизованные с нарушениями, связанными с проведением ВЛК, смогли обжаловать решение экспертизы. Об этом рассказал участник волонтерского движения Адвокат ВСУ Роман Лихачев. Он привел две истории, в которых суд принял решение осмотреть призывников повторно с соблюдением всех требований порядка проведения ВЛК.

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1 Закарпатский окружной административный суд рассмотрел административный иск по делу № 260/1996/22 о признании противоправными и отмене постановления военно-врачебной комиссии.

Истец обратился в ТЦКСП, в Командование Сил ТРО ВСУ и в воинскую часть, заявив, что члены ВЛК состояние здоровья истца проигнорировали, предоставленные медицинские документы к личному делу не приобщили и фактически его осмотр не проводили. Истец отметил, что он не был осмотрен хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, дерматологом и т. д. Кроме того, с протоколом ВЛК истца не ознакомили, копию заключения ВЛК ему не предоставили.

Суд признал заключение ВЛК противоправным, отменил постановления ВЛК о признании истца пригодным к службе и обязал осуществить повторное медицинское освидетельствование, с учетом выводов суда и в соответствии с нормами действующего законодательства Украины. Во время рассмотрения дела суд апеллировал к п. 2.2, п. 2.7 и п. 2. 8. главы 3 раздела II Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

2 Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел административное дело о признании противоправным и отмене решения о признании истца ограничено пригодным.

Истец заявил, что он ограничен дееспособным лицом с инвалидностью 3 группы и 60% потери трудоспособности, имеет много заболеваний, в связи с чем, в возрасте 40 лет был уволен с работы по состоянию здоровья.

После объявления мобилизации его вызвали в ТЦКСП, где после проведения ВЛК сочли непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным к военной службе в военное время. С указанным выводом истец соглашается. Истец в иске отмечал, что не проходил все необходимые обзоры и сдавал все указанные ВЛК анализы, и его данные и диагнозы формально переписали.

Ответчик исковые требования отрицал, отметив, что ограниченная годность не является основанием для освобождения от призыва во время мобилизации и им были учтены все предоставленные истцом медицинские документы, указывающие на его профессиональное заболевание. Также истец имел право обратиться в Центральную ВЛК для пересмотра соответствующего заключения, однако этого не сделал и не воспользовался своим правом на проведение повторно медицинского осмотра пригодности к военной службе. Также на решение о признании лица ограниченно пригодным к службе повлияло то, что истец проходил военную службу во время объявления частичной мобилизации в период с 01 апреля 2014 по 16 марта 2015 и имел военный опыт.

В связи с предоставленной информацией и руководствуясь п. 1.1 раздела II Положения № 402 и п. 77 постановления Кабинета Министров Украины от 21.03.2002 № 352 Об утверждении Положения о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту суд принял решение обязать провести повторное медицинское освидетельствование.

Напомним, ранее НВ рассказывал, как можно обжаловать решение ВЛК о состоянии здоровья мобилизованного и как это сделать. Для этого необходимо иметь соответствующие основания.