При двух условиях. Лиц с инвалидностью могут мобилизовать во время войны 27 августа, 03:33 В Украине могут мобилизовать лиц с инвалидностью — подробности (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

В Украине расширили список лиц, которые могут быть призваны на службу во время военного положения.

Порядок мобилизации во время военного положения

Военнообязанные лица во время военного положения должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы уточнить актуальную информацию о себе, а также пройти военно-врачебную комиссию. По ее результатам медики обнаруживают, насколько пригодно лицо к военной службе: полностью пригодное, ограниченно пригодное, временно\частично непригодное или полностью непригодное. На основании этого решения лицо может получить отсрочку или быть исключено из военного учета.

Видео дня

Ранее НП публиковал список заболеваний, при наличии которых лиц не могут мобилизовать в армию. Важно отметить, что наличие той или иной болезни в большинстве случаев не свидетельствует о непригодности личности к службе — в основном все зависит от формы болезни, находится ли она в фазе обострения и т. д.

Также на то, признают лицо пригодным или ограниченно пригодным к службе во время войны влияет и то, к какой из трех категорий она принадлежит:

граждане во время приписки к призывным участкам и призыва на срочную военную службу, поступления военных учебных заведений ( кроме летного состава), военнослужащие срочной военной службы;

кроме летного состава), военнослужащие срочной военной службы; граждане, принимаемые, военнослужащие призываются и проходят военную службу лиц рядового, сержантского и старшинского состава, прапорщики ( мичманы);

мичманы); граждане, лица офицерского состава, принимаемые, призываемые и проходящие военную службу лиц офицерского состава, офицеры запаса, призываемые и проходящие военную службу по призыву лиц офицерского состава.

Список заболеваний, согласно которым лицо непригодно к военной службе в мирное время значительно шире, чем список заболеваний, при наличии которых лицо непригодно во время военного положения.

Могут ли мобилизовать лиц с инвалидностью во время военного положения?

В Законе Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (ст. 23) указано, что военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии) не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. В документе четко не указана группа инвалидности, приобретая которую лицо не подлежит мобилизации, поэтому исходя из текста все лица с инвалидностью не подлежат призыву во время военного положения.

Также в статье 23 указано, что лица с инвалидностью, а также лица, указанные в абзацах четвертом — двенадцатом части первой настоящей статьи, в указанный период (при мобилизации) могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Вместе с тем, в Украине предусмотрено, что люди с инвалидностью могут мобилизоваться в армию по собственному желанию (Добровольно).

Если лицо с инвалидностью хочет мобилизоваться, ему необходимо обратиться в ТЦК и пройти ВЛК. По решению медиков и военного комиссариата лицо может получить разрешение на службу и быть направленным в одно из военных подразделений.

Могут ли принудительно мобилизовать лиц с инвалидностью

В конце июня на сайте ВРУ появился законопроект, в котором предлагалось внести определенные изменения в ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации, а именно разрешить призыв лиц с инвалидностью, а также лиц, указанных в абзацах четвертом — двенадцатом части первой статьи 23 во время мобилизации за их согласие с условием, что проходить военную службу они будут в пределах области, в которой зарегистрированы или проживают.

То есть лица с инвалидностью могут быть мобилизованы, но с их согласия. Также они могут проходить службу в пределах области, где они зарегистрированы или проживают.

Адвокат Иван Либерман прокомментировал мобилизацию лиц с ограниченными возможностями: «Участвовать в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду. То есть служба в войске ВСУ может быть совершенно разной, так называемая альтернативная служба».

Правозащитник сообщил, что к началу полномасштабного вторжения значительное количество украинцев получили подробные справки о наличии у них ІІІ (легкой) группы инвалидности для того, чтобы получать социальные выплаты и льготы: «Как показывает практика, все что временное или по согласию, очень быстро начинает быть обязательным, еще и под ответственность. Таким образом, многие здоровые люди, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а потом и обязательно служить в армии».

Напомним, ранее НВ рассказывал, предусмотрена ли ответственность для мужчин, не вернувшихся в Украину после начала военного положения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.