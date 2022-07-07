Военно-врачебная экспертиза. Как проходит медосмотр призывников и можно ли обжаловать его выводы
Как проходит медицинское освидетельствование призывников после получения повестки (Фото:Харьковский Военно-медицинский клинический центр Северного региона via Facebook)
Призыв на военную службу в Украине проходит согласно ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации. Им также определен перечень лиц, не подлежащих призыву. Среди них лица, имеющие инвалидность или определенные болезни, определенные законом.
Перед призывом на службу потенциальные защитники должны пройти медицинскую комиссию. Для проведения военно-врачебной экспертизы создаются военно-врачебные комиссии, которые проводят осмотр военнообязанных и определяют степень пригодности лица к военной службе. В случае временной негодности, частичной или полной непригодности, призывник получает белый билет, который является основанием для получения отсрочки.
«При осмотре призывников врачи определяют состояние их здоровья и степень годности к военной службе. При этом учитываются характер заболевания или физического порока, степень их развития, функциональных нарушений, а также образование, специальность, фактическая работоспособность осмотренного и требования, предъявляемые военной службой к состоянию здоровья в том или ином виде Вооруженных Сил Украины, роде войск», — говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Как проходит медицинское освидетельствование призывников военно-врачебной комиссией
Каждый призывник осматривается:
- хирургом;
- терапевтом;
- невропатологом;
- психиатром;
- окулистом;
- оториноларингологом;
- стоматологом;
- дерматологом;
- при наличии медицинских показаний — врачами других специальностей.
Перед медицинским осмотром всем призывникам проводятся анализы и процедуры:
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека ( ВИЧ), антиген к вирусу гепатита " В" ( HBsAg), антитела к вирусу гепатита " С" ( anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном ( RW);
- определяется группа крови и резус-принадлежность;
- производятся флюорографическое обследование органов грудной клетки;
- профилактические прививки в соответствии с календарем профилактических прививок;
- электрокардиографическое исследование;
- лицам старше 40 лет обязательно проводится измерение внутриглазного давления, исследование крови на сахар.
Работники ВЛК изучают медицинские документы из поликлиник и лечебных учреждений по месту жительства и нахождения на учете (медицинская карта амбулаторного больного, выписки из медицинской карты от участкового врача, врача-педиатра участкового, выписных эпикризов, данных диспансерного обследования и врачебного наблюдения, результатов предварительных медицинских осмотров, других документов, характеризующих состояние здоровья). При необходимости они могут назначить проведение дополнительных исследований или исследований.
После окончания осмотра каждый врач записывает в учетную карточку призывника заключение о пригодности (временную непригодность или полную непригодность) к срочной воинской службы, соответствующую статью Расписания болезней, дату осмотра и подписывает заключение с указанием своей фамилии и инициалов и скрепляет личной печатью.
По результатам медицинского осмотра врач — член призывной комиссии принимает итоговое решение о пригодности призывника по состоянию здоровья и выносит одно из постановлений:
- пригоден к военной службе по графам ОДО " А" 1−11;
- временно непригоден к военной службе. Нуждается в лечении (динамическом наблюдении) на срок до ________ (указать дату);
- подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторное медицинское освидетельствование;
- непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;
- непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
Решение о временной негодности принимается на срок, необходимый для полного восстановления функций органов и систем организма, но не более одного года с последующим пересмотром для решения вопроса о пригодности к военной службе. По истечении этого срока, если заболевание не вылечено, принимается окончательное решение.
Что делать в случае несогласия с решением ВЛК
В определенных ситуациях военнообязанные могут быть несогласны с выводами после прохождения медицинского осмотра. Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, решение ВЛК может быть обжаловано в судебном порядке. Призывник имеет право подать жалобу в военно-врачебную комиссию высшего уровня или иск в суд.
" В спорных вопросах, связанных с несогласием призывника с выводами врачей, которые привлекаются к медицинскому осмотру призывников, вопросам контроля за объективностью выводов врачей по решению штатной ВЛК призывник может быть направлен на контрольное обследование в военное лечебное учреждение", — говорится в документе.
- Постановление военно-врачебной комиссии регионов может быть обжаловано в Центральной военно-врачебной комиссии или в судебном порядке (подпункт 2.4.10 пункта 2.4 главы 2 раздела I Положения).
- Постановления ЦИК могут быть обжалованы в судебном порядке (п.п. 2.3.5 п. 2.3 главы 2 раздела I Положения).
Чтобы обжаловать решение ВЛК в досудебном порядке, нужно:
- подать заявление о пересмотре решения комиссии в ВЛК высшего уровня;
- к заявлению следует добавить все документы, предоставленные ВЛК, решение которого обжалуется;
- нужно указать причину пересмотра решения;
- также следует предоставить результаты предварительных медицинских исследований.
Чтобы оспорить решение комиссии в судебном порядке, нужно:
- обратиться с исковым заявлением в окружной административный суд за вашим выбором;
- это может быть суд по месту жительства или по местонахождению ВЛК, решение которой обжалуется;
- судебный порядок можно использовать сразу, не обращаясь в досудебный порядок.
Обжалование решения ВЛК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины.
Список заболеваний, при наличии которых военнообязанный считается непригодным к военной службе, утвержден в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины .
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