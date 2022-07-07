Военно-врачебная экспертиза. Как проходит медосмотр призывников и можно ли обжаловать его выводы 7 июля, 18:13 Как проходит медицинское освидетельствование призывников после получения повестки (Фото:Харьковский Военно-медицинский клинический центр Северного региона via Facebook)

Призыв на военную службу в Украине проходит согласно ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации. Им также определен перечень лиц, не подлежащих призыву. Среди них лица, имеющие инвалидность или определенные болезни, определенные законом.

Перед призывом на службу потенциальные защитники должны пройти медицинскую комиссию. Для проведения военно-врачебной экспертизы создаются военно-врачебные комиссии, которые проводят осмотр военнообязанных и определяют степень пригодности лица к военной службе. В случае временной негодности, частичной или полной непригодности, призывник получает белый билет, который является основанием для получения отсрочки.

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«При осмотре призывников врачи определяют состояние их здоровья и степень годности к военной службе. При этом учитываются характер заболевания или физического порока, степень их развития, функциональных нарушений, а также образование, специальность, фактическая работоспособность осмотренного и требования, предъявляемые военной службой к состоянию здоровья в том или ином виде Вооруженных Сил Украины, роде войск», — говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Как проходит медицинское освидетельствование призывников военно-врачебной комиссией

Каждый призывник осматривается:

хирургом;

терапевтом;

невропатологом;

психиатром;

окулистом;

оториноларингологом;

стоматологом;

дерматологом;

при наличии медицинских показаний — врачами других специальностей.

Перед медицинским осмотром всем призывникам проводятся анализы и процедуры:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека ( ВИЧ), антиген к вирусу гепатита " В" ( HBsAg), антитела к вирусу гепатита " С" ( anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном ( RW);

ВИЧ), антиген к вирусу гепатита В" HBsAg), антитела к вирусу гепатита С" anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном RW); определяется группа крови и резус-принадлежность;

производятся флюорографическое обследование органов грудной клетки;

профилактические прививки в соответствии с календарем профилактических прививок;

электрокардиографическое исследование;

лицам старше 40 лет обязательно проводится измерение внутриглазного давления, исследование крови на сахар.



Работники ВЛК изучают медицинские документы из поликлиник и лечебных учреждений по месту жительства и нахождения на учете (медицинская карта амбулаторного больного, выписки из медицинской карты от участкового врача, врача-педиатра участкового, выписных эпикризов, данных диспансерного обследования и врачебного наблюдения, результатов предварительных медицинских осмотров, других документов, характеризующих состояние здоровья). При необходимости они могут назначить проведение дополнительных исследований или исследований.

После окончания осмотра каждый врач записывает в учетную карточку призывника заключение о пригодности (временную непригодность или полную непригодность) к срочной воинской службы, соответствующую статью Расписания болезней, дату осмотра и подписывает заключение с указанием своей фамилии и инициалов и скрепляет личной печатью.

По результатам медицинского осмотра врач — член призывной комиссии принимает итоговое решение о пригодности призывника по состоянию здоровья и выносит одно из постановлений:

пригоден к военной службе по графам ОДО " А" 1−11;

А" 1−11; временно непригоден к военной службе. Нуждается в лечении ( динамическом наблюдении) на срок до ________ ( указать дату);

динамическом наблюдении) на срок до ________ указать дату); подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторное медицинское освидетельствование;

непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Решение о временной негодности принимается на срок, необходимый для полного восстановления функций органов и систем организма, но не более одного года с последующим пересмотром для решения вопроса о пригодности к военной службе. По истечении этого срока, если заболевание не вылечено, принимается окончательное решение.



Что делать в случае несогласия с решением ВЛК

В определенных ситуациях военнообязанные могут быть несогласны с выводами после прохождения медицинского осмотра. Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, решение ВЛК может быть обжаловано в судебном порядке. Призывник имеет право подать жалобу в военно-врачебную комиссию высшего уровня или иск в суд.

" В спорных вопросах, связанных с несогласием призывника с выводами врачей, которые привлекаются к медицинскому осмотру призывников, вопросам контроля за объективностью выводов врачей по решению штатной ВЛК призывник может быть направлен на контрольное обследование в военное лечебное учреждение", — говорится в документе.

Постановление военно-врачебной комиссии регионов может быть обжаловано в Центральной военно-врачебной комиссии или в судебном порядке ( подпункт 2.4.10 пункта 2.4 главы 2 раздела I Положения).

подпункт 2.4.10 пункта 2.4 главы 2 раздела I Положения). Постановления ЦИК могут быть обжалованы в судебном порядке ( п.п. 2.3.5 п. 2.3 главы 2 раздела I Положения).

Чтобы обжаловать решение ВЛК в досудебном порядке, нужно:

подать заявление о пересмотре решения комиссии в ВЛК высшего уровня;

к заявлению следует добавить все документы, предоставленные ВЛК, решение которого обжалуется;

нужно указать причину пересмотра решения;

также следует предоставить результаты предварительных медицинских исследований.

Чтобы оспорить решение комиссии в судебном порядке, нужно:

обратиться с исковым заявлением в окружной административный суд за вашим выбором;

это может быть суд по месту жительства или по местонахождению ВЛК, решение которой обжалуется;

судебный порядок можно использовать сразу, не обращаясь в досудебный порядок.

Обжалование решения ВЛК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины.

Список заболеваний, при наличии которых военнообязанный считается непригодным к военной службе, утвержден в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины .

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