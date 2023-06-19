Всеобщая мобилизация: как и кто вручает повестки в Украине 19 июня, 16:26 Как и кто вручает повестки в Украине (Фото:Александр Прилепа / УНИАН)

Законодательством предусмотрено четыре вида повесток и установлено, кто может проводить оповещение путем вручения повесток и как именно они выдаются.

О том, кто и как в Украине вручает повестки рассказала глава пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко.

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Как вручают повестки в Украине

«Для того, чтобы вручить повестку, прежде всего необходимо установить лицо, которому она вручается. В военное время нужно всегда носить с собой документы и в случае запроса предоставлять их для проверки уполномоченному лицу», — говорит она.

Такими уполномоченными лицами являются представители Национальной полиции Украины, и законодательством предусмотрены основания для проверки документов и порядок действий полицейских и гражданских.

Кроме того, Мария Левко отметила, что повестка должна быть вручена лично или заказным письмом с уведомлением о вручении. Это подтверждается решением Верховного Суда по делу № 759/5435/16-к от 28 января 2020 года.

Как рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, законом не уточнено, где уполномоченные лица должны выдавать повестки, поэтому они могут вручать их во всех публичных местах.

Варианты ненадлежащего вручения повестки — СМС-ки, телефонные звонки, вбрасывание в почтовый ящик или выдача повесток родственникам. Такая повестка не обязывает к действиям, поскольку человек не расписался о ее получении, и не получил повестку лично.

Кто вручает повестки в Украине

Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Однако, определено, кто уполномочен вручать повестки и как их уполномочивают.

«Повестка должна быть подписана руководителем ТЦК, или органа СБУ, СВР, исполкома поселкового или иного совета. Если повестку вручили студенту или преподавателю, речь идет об уточнении учетных данных или прохождении медицинского осмотра. Однако такие лица имеют право на отсрочку от мобилизации и могут быть призваны на военную службу только с их согласия», — подчеркнула она.

Повестки в Украине имеют право вручать:

— уполномоченные представители ТЦК;

— исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

— руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения;

— руководители учебных заведений.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, которые доказывают работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

Какие действия уполномоченных лиц в случае отказа от повестки

Если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.

Эту практику прокомментировал также юрист Константин Гритчин, учитывая юридическую практику. Он отметил, что акт создается и подписывается в присутствии свидетелей, которые также расписываются в нем.

Вручение повестки не означает, что лицо сразу же отправится на учебу или на фронт. Это прежде всего делается для уточнения учетных данных и определения физического состояния мобилизационного резерва.