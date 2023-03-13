Омбудсмен объяснил ситуацию. Могут ли вручать повестку на улице и какие права имеет гражданин при получении 13 марта, 15:23 Повестки на улицах и в клубах — Омбудсмен объяснил, когда и кто может вручать в Украине (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине длятся с 24 февраля 2022 года. Во время общей мобилизации военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, и они могут получить повестки об уточнении данных и прохождении военно-врачебной комиссии. Законодательно место выдачи повесток не закреплено, поэтому они могут выдаваться где угодно.

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Об этом сообщил в телеграмм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя законность выдачи повесток на улице и общественных местах.

«Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины, проводиться с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность», ― отмечает Лубинец.

Кто может выдавать повестки

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что повестки могут выдавать в любом месте такие должностные лица и граждане Украины:

органы местного самоуправления;

руководители предприятия, учреждения, организации, в том числе учебного заведения;

управляющие многоквартирных домов;

должностные лица районного или городского ТЦК

В то же время гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку и проверить удостоверение должностного лица.

«Перед тем, как принять повестку, следует внимательно просмотреть как удостоверение, так и саму повестку, проверить правильность заполнения документов. Не стоит волноваться, не стесняйтесь это делать», ― подчеркивается в сообщении.

Для вручения повестки в указанных лиц должно быть соответствующее распоряжение руководителя ТЦК с указанными фамилиями лиц. Либо распоряжение управляющего ТЦК для управления компании, учреждения, организации.

У работников ТЦК должны быть служебные удостоверения подтверждающие их работу в районном или городском или областном ТЦК.

Права гражданина во время военного положения — какие ограничиваются в Украине

Статья 64 Конституции предусматривает, что конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения могут быть установлены отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений.

Не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями: 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституции Украины.

Таким образом, могут быть ограничены права о невмешательстве в личную жизнь (статья 32) ― это позволяет проверять документы и собирать личные данные о военнообязанных.

Права могут быть ограничены по решению суда или в установленном законом порядке. В частности, сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия возможно в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.