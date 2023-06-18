Общая мобилизация: какие виды повесток и как они должны быть заполнены 18 июня, 08:35 Повестка в ТЦК (Фото:Украинская правда)

Законодательством предусмотрено четыре вида повесток и установлено, кто может проводить уведомления путем вручения повесток и как они издаются. Повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.

О видах повесток рассказала глава пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко.

Какие виды повесток в Украине

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Законом предусмотрено четыре вида повесток . Это такие:

1. Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д.

2. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

3. Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу.

4. Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Заметим, что призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18-1 Закона о воинской обязанности и военной службе.

«Сейчас такие повестки не выдают, ведь в настоящее время призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за всеобщей мобилизации», ― сообщила Мария Левко.

Законодательством Украины не до конца урегулирован процесс вручения повесток, поэтому вручают их уполномоченные лица в любых публичных местах, на блокпостах и адресно .

Заполнение повестки и что должно быть указано в ней

Повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником ТЦК до вручения человеку.

В любой повестке должны быть указаны следующие данные:

— фамилия, имя и отчество;

- год рождения; адрес проживания военнообязанного;

- вид повестки;

- дата, время и адрес, куда необходимо явиться;

— уточнение необходимых документов;

- название органа;

— печать, подпись, фамилию, имя и отчество начальника ТЦК.

На юридическом поле идут споры по поводу заполнения повестки «на колене» после проверки документов. По словам разных юристов, юридическая практика свидетельствует о разных подходах судов и их решениях относительно правомерности такого вручения повесток, поэтому каждый случай в суде уникален.