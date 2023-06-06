Мобилизация в Украине. Кому выдают повестки и призывают первыми и кто осуществляет повторный осмотр мобилизованных 6 июня, 07:44 Всеобщая мобилизация — кому вручают повестки, какая новая схема прохождения ВВК и кого мобилизуют в первую очередь (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с 1 июня изменился порядок работы ВВК, а также, территориальные центры комплектования и военные будут проводить медосмотр более тщательно. Рассказываем, какие изменения в мобилизации в Украине произошли.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлено до 18 августа. Во время правового статуса военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными. Если мужчины имеют основания для отсрочки и могут доказать это документами, они получают отсрочку от службы, но все равно будут получать повестки и должны подтверждать это право.

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Кроме того, в Украине меняют категории мужчин, которые могут быть мобилизованными — одну новую категорию официально добавляют в закон. А также, военно-врачебные комиссии уже с 1 июня начали работать по другой схеме.

Мобилизовать могут такие категории мужчин:



годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

сняты и исключены с воинского учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет ( владельцы « белого билета»), признанные годными или ограниченно годными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, которые не совершали тяжкое преступление.

Кто может вручать повестки в Украине

Юрист ОО Юридическая сотня Мария Звягинцева объяснила NV, кто может выдавать повестки военнообязанным и резервистам.

Согласно постановлению от 30 декабря 2022 г. № 1487, известить о вызове призывника или военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, кроме собственно представителей ТЦК, могут:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения;

главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения; руководители заведений образования.

Уполномоченные лица по обращению человека должны предъявить документы, уполномочивающие их на вручение повестки — распоряжение начальника ТЦК с их именами и документы, подтверждающие личность и подтверждающие ее работу в ТЦК, исполнительных органах советов, органах самоуправления. Для выдачи повесток на работе начальник ТЦК также направляет распоряжение.

Медосмотр в поликлиниках и перед началом обучения

Как сообщил начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап, военнообязанные будут проходить ВВК по новой схеме.

врачебная комиссия в поликлинике;

осмотр врача в учебном центре после мобилизации;

«На каждый район определена больница, в которой в отдельном помещении врачи будут осматривать военнообязанных, которых будут привозить для прохождения медицинских комиссий. Здесь будут делать все — от сдачи анализов до завершения медицинского осмотра», — объясняет военный.

Эффективность такой сцемы будут оценивать после того, как она уже проработает некоторое время, и готовы что-то менять в случае, если она не докажет возложенных надежд.

Для контроля мобилизованных после такой комиссии будут осматривать врачи в учебных центрах.

«Мы подчеркиваем — наш медицинский осмотр он не является окончательным. После того, как человек пройдет осмотр у нас, мы человека вывозим в учебные центры, полигоны. Там военнообязанных осматривает врач. Все люди имеют определенные недостатки здоровым, у нас идеально здоровых людей нет. Есть приказ Министра обороны № 402, где четко прописано, какой диагноз позволяет служить, какой — нет», — подчеркнул Арап.

Правда, пока неизвестно, предусмотрена ли процедура демобилизации лиц, которым занизили состояние заболеваний и мобилизовали на полигоны и в учебные центры.

Кого призывают в первую очередь

Председатель ТЦК ожидает, что в Украине в ближайшее время смогут призвать мужчин от 25 до 27 лет.

«У нас очень большой ресурс ребят в возрасте от 25 до 27 лет, которые не привлекаются на срочную военную службу, потому что на время военного положения призыв приостанавливается, и как призывники они не подлежат мобилизации», — подчеркнул он.

Он с пониманием относится к тому, что «все учатся до 23−24 лет в аспирантуре, магистратуре». Поэтому руководство ВСУ и Генштаб инициировали внесение изменений в закон, Верховная Рада проголосовала за уменьшение предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет.

Сейчас мобилизуют специалистов, необходимых на фронте и в первую очередь мужчин, которые хорошо владеют иностранными языками.

Способных людей с другими специальностями могут отправить на переобучение с акцентом на необходимые навыки.

«После подписания президентом мы сможем уже с 25 лет вручать повестки и мобилизовать. Сейчас мы получаем новейшее оружие от наших западных партнеров, и есть необходимость работать совместно с их инструкторами или давать возможность изучать эту технику нашим ребятам, не все знают иностранные языки.

Сейчас есть спрос на людей, которые свободно владеют английским, немецким и французским языками. Если специальность человека не соответствует потребностям, его переучивают, но акцент непосредственно делается на профессию человека, ориентируемся на направленность его деятельности", — пояснил начальник областного ТЦК.