Мобилизация в Украине. Кому выдают повестки и призывают первыми и кто осуществляет повторный осмотр мобилизованных
Всеобщая мобилизация — кому вручают повестки, какая новая схема прохождения ВВК и кого мобилизуют в первую очередь (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине с 1 июня изменился порядок работы ВВК, а также, территориальные центры комплектования и военные будут проводить медосмотр более тщательно. Рассказываем, какие изменения в мобилизации в Украине произошли.
Общая мобилизация и военное положение в Украине продлено до 18 августа. Во время правового статуса военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными. Если мужчины имеют основания для отсрочки и могут доказать это документами, они получают отсрочку от службы, но все равно будут получать повестки и должны подтверждать это право.
Кроме того, в Украине меняют категории мужчин, которые могут быть мобилизованными — одну новую категорию официально добавляют в закон. А также, военно-врачебные комиссии уже с 1 июня начали работать по другой схеме.
Мобилизовать могут такие категории мужчин:
- годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы;
- годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;
- сняты и исключены с воинского учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы «белого билета»), признанные годными или ограниченно годными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, которые не совершали тяжкое преступление.
Кто может вручать повестки в Украине
Юрист ОО Юридическая сотня Мария Звягинцева объяснила NV, кто может выдавать повестки военнообязанным и резервистам.
Согласно постановлению от 30 декабря 2022 г. № 1487, известить о вызове призывника или военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, кроме собственно представителей ТЦК, могут:
- исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;
- руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения;
- руководители заведений образования.
Уполномоченные лица по обращению человека должны предъявить документы, уполномочивающие их на вручение повестки — распоряжение начальника ТЦК с их именами и документы, подтверждающие личность и подтверждающие ее работу в ТЦК, исполнительных органах советов, органах самоуправления. Для выдачи повесток на работе начальник ТЦК также направляет распоряжение.
Медосмотр в поликлиниках и перед началом обучения
Как сообщил начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап, военнообязанные будут проходить ВВК по новой схеме.
- врачебная комиссия в поликлинике;
- осмотр врача в учебном центре после мобилизации;
«На каждый район определена больница, в которой в отдельном помещении врачи будут осматривать военнообязанных, которых будут привозить для прохождения медицинских комиссий. Здесь будут делать все — от сдачи анализов до завершения медицинского осмотра», — объясняет военный.
Эффективность такой сцемы будут оценивать после того, как она уже проработает некоторое время, и готовы что-то менять в случае, если она не докажет возложенных надежд.
Для контроля мобилизованных после такой комиссии будут осматривать врачи в учебных центрах.
«Мы подчеркиваем — наш медицинский осмотр он не является окончательным. После того, как человек пройдет осмотр у нас, мы человека вывозим в учебные центры, полигоны. Там военнообязанных осматривает врач. Все люди имеют определенные недостатки здоровым, у нас идеально здоровых людей нет. Есть приказ Министра обороны № 402, где четко прописано, какой диагноз позволяет служить, какой — нет», — подчеркнул Арап.
Правда, пока неизвестно, предусмотрена ли процедура демобилизации лиц, которым занизили состояние заболеваний и мобилизовали на полигоны и в учебные центры.
Кого призывают в первую очередь
Председатель ТЦК ожидает, что в Украине в ближайшее время смогут призвать мужчин от 25 до 27 лет.
«У нас очень большой ресурс ребят в возрасте от 25 до 27 лет, которые не привлекаются на срочную военную службу, потому что на время военного положения призыв приостанавливается, и как призывники они не подлежат мобилизации», — подчеркнул он.
Он с пониманием относится к тому, что «все учатся до 23−24 лет в аспирантуре, магистратуре». Поэтому руководство ВСУ и Генштаб инициировали внесение изменений в закон, Верховная Рада проголосовала за уменьшение предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет.
Сейчас мобилизуют специалистов, необходимых на фронте и в первую очередь мужчин, которые хорошо владеют иностранными языками.
Способных людей с другими специальностями могут отправить на переобучение с акцентом на необходимые навыки.
«После подписания президентом мы сможем уже с 25 лет вручать повестки и мобилизовать. Сейчас мы получаем новейшее оружие от наших западных партнеров, и есть необходимость работать совместно с их инструкторами или давать возможность изучать эту технику нашим ребятам, не все знают иностранные языки.
Сейчас есть спрос на людей, которые свободно владеют английским, немецким и французским языками. Если специальность человека не соответствует потребностям, его переучивают, но акцент непосредственно делается на профессию человека, ориентируемся на направленность его деятельности", — пояснил начальник областного ТЦК.
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