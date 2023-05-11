Кто имеет право вручать повестку, можно ли ее вручать родственникам и в каком случае возможно обжалование — объясняет юрист 11 мая, 20:43 Эксперт ОО Юридическая сотня объясняет процедуру вручения повесток и рассказывает, какая ответственность ждет тех, кто проигнорировал призыв прийти в военкомат (Фото:rada.gov.ua)

Могут ли вручать повестку родственникам того, кому она предназначена, и как обжаловать повестку, объясняет юрист ОО Юридическая сотня Мария Звягинцева.

2 мая 2023 года Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине до 18 августа 2023 года. Мобилизованы могут быть военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые получили повестку и прошли все необходимые проверки.

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Юрист ОО Юридическая сотня Мария Звягинцева объясняет, кто и как может вручать повестки и какая ответственность ждет лиц, которые решили эти повестки проигнорировать.

Недавно Кабинет министров Украины утвердил повестки нового образца. Чем они отличаются от тех, которые были до этого?

Повестка нового образца утверждена постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 г. № 1487. Основное отличие — в повестке не указана цель вызова в ТЦК, например, для сверки данных, медосмотра и т. п.

Кроме того, конечно, вместо устаревшего понятия «военкомат» употребляется новый, корректный термин «территориальный центр комплектования и социальной поддержки», или ТЦК и СП. Однако по-прежнему есть отрывная часть повестки — корешок, в котором человек должен расписаться.

Кто должен вручать повестку?

Количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Повестка должна быть подписана руководителем ТЦК, или органа СБУ, СВР, исполкома поселкового или иного совета.

В соответствии с постановлением от 30 декабря 2022 г. № 1487, известить о вызове призывника или военнообязанного в ТЦК и СП, кроме собственно представителей ТЦК, могут:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК и СП;

руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения. К ним могут относиться и заведения образования.

Если повестку вручили студенту или преподавателю, речь идет об уточнении учетных данных или прохождении медицинского осмотра. Однако такие лица имеют право на отсрочку от мобилизации и могут быть призваны на военную службу только с их согласия.

Имеют ли право вручать повестку родственникам лица, которое хотят призвать?

Повестку должны вручать только лично человеку, которому она предназначена. Порядок вручения повестки родственникам не регламентируется ни одним нормативно-правовым актом.

Если лицо не поставило подпись в повестке, хотя и взяло ее, считается ли повестка полученной?

Корешок повестки с подписью лица остается у того, кто ее вручил.

В случае, если лицо отказывается от получения повестки, в присутствии свидетелей составляется акт, который затем направляется в ТЦК и СП. Именно ТЦК и СП в соответствии с КУоАП рассматривают дела о таких административных правонарушениях:

о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета,

о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации,

об испорченных военно-учетных документах или потере их по неосторожности.

То есть ТЦК будет решать, были ли в действиях человека признаки указанных админправонарушений. В случае, если лицо не согласно с решением, ему придется это решение обжаловать.

В течение какого времени с момента получения повестки необходимо явиться в военкомат?

В повестке указывается конкретный день и время, когда нужно прийти. Тогда и нужно явиться.

Означает ли вручение повестки, что это лицо 100% будет мобилизовано?

Нет. Конечно, сейчас в государстве военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому однозначно есть шанс быть мобилизованным. Однако есть лица, имеющие право на отсрочку от мобилизации, забронированные за органами власти или предприятиями, или те, кто после прохождения военно-врачебной комиссии не могут быть призваны — например, получили заключение о непригодности. Но ТЦК имеет право проверять учетные данные и направлять на ВВК, в том числе, тех, кто имеет отсрочку или бронирование.

Какая ответственность ждет лицо, которое не явилось в военкомат после получения повестки?

Это может быть квалифицировано как административное правонарушение в соответствии со статьей 210−1 КУоАП «Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации». В таком случае в особый период лицо ждет ответственность в виде штрафа — от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если человек прошел ВВК и получил мобилизационное распоряжение, уклонение от мобилизации повлечет за собой уголовную ответственность.

Можно ли обжаловать повестку?

Повестка не является решением или действием органа власти, поэтому сама по себе не оспаривается. Если ТЦК и СП допустил другие нарушения, например, незаконно мобилизовал человека без ВВК или проигнорировав основания для отсрочки от мобилизации, то именно эти незаконные действия надо обжаловать.

А если повестка пришла лицу с инвалидностью, которое не является пригодным к службе?

Лица с инвалидностью имеют право на отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Поэтому если они получили повестку, должны прийти в ТЦК с документами, подтверждающими инвалидность, и сверить военно-учетные данные. Призвать таких людей на службу могут только с их согласия и по месту жительства.