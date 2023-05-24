Всеобщая мобилизация. Кто может получить повестки с 1 июня и быть призванным — есть ли изменения 24 мая, 13:15 Мобилизация 2023: Кому вручают повестки и кто подлежит мобилизации с июня в Украине (Фото:Константин и Влада Либеровы)

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть призваны на службу. Оповещение о мобилизации осуществляют уполномоченные лица, закрепленные законом. Рассказываем, кто получит повестки с 1 июня и кого могут мобилизовать.

Общая мобилизация и военное положение продлены в Украине до 18 августа законами № 9260 и № 9259 соответственно. Кроме того, в законодательство внесены изменения относительно воинского учета и оповещения граждан.

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Проведение воинского учета возложено на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительные органы местных, поселковых и сельских советов, дипломатические учреждения за рубежом. Учетом должны заниматься и соответствующие руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Для уточнения учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии или отправки в воинскую часть ТЦК выписывают повестки, по которым адресаты обязаны явиться в назначенные место и время. Или председатель ТЦК подписывает распоряжение, согласно которому повестки выдают уполномоченные лица.

Кого мобилизуют в Украине с 1 июня

Как объяснил руководитель ТЦК Бурыни Сергей Павлов, он позволяет военнослужащим на территории, за которую несет ответственность, выдавать повестки во многих публичных местах. Повестки получают все мужчины, работники ТЦК проверяют, прошли ли они уже уточнения данных.

«Патрулирование тоже, если мы видим, что идут подходящие люди, тоже останавливаем, спрашиваем, проверяем документы с полицией, если человек не был у нас, мы тоже даем им повестки», — объясняет Павлов.

Мобилизовать в Украине могут любого из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, если он пригоден по состоянию здоровья и нет законных оснований не призывать его. Мобилизации подлежат мужчины независимо от того, имеют ли они военный опыт. Мужчины, которые не служили, проходят обязательное обучение перед отправкой на фронт. Таким образом, в первую очередь мобилизуют такие категории мужчин:

годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

сняты и исключены с воинского учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет ( владельцы « белого билета»), признанные годными или ограниченно годными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, которые не совершали тяжкое преступление.

Женщины, которые несли военную службу ранее могут быть мобилизованы, если они стоят на воинском учете и пригодны по состоянию здоровья во время военного положения.

Мужчины и женщины, которые имеют право на отсрочку по инвалидности или по семейным обстоятельствам, могут быть мобилизованы только по собственному желанию.

Такие мобилизованные по закону служат по месту жительства.

Как выдают повестки с 1 июня в Украине

В Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки внесены изменения, согласно которым уполномоченные работники ТЦК могут выдавать повестки мужчинам независимо от места их воинского учета.

В Украине уполномоченные работники ТЦК могут выдавать повестки в любом городе мужчине, который туда приехал, не принимая во внимание, находится ли его дело в этом ТЦК, и имеет ли такой человек медицинские документы о своем состоянии здоровья на момент вручения повестки. Законом нельзя обжаловать вручение повестки — после такого вручения человек обязан явиться по указанному адресу в указанное время.

Вопрос об уточнении данных или мобилизации в таких случаях решают в ТЦК, когда человек появляется по повестке.

Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, или место их вручения не определено ни одним нормативно-правовым актом.

«Повестка должна быть подписана руководителем ТЦК, или органа СБУ, СВР, исполкома поселкового или иного совета. Если повестку вручили студенту или преподавателю, речь идет об уточнении учетных данных или прохождении медицинского осмотра. Однако такие лица имеют право на отсрочку от мобилизации и могут быть призваны на военную службу только с их согласия», — подчеркнула она.

По ее словам, повестки в Украине могут вручать:

уполномоченные представители ТЦК;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения. К ним могут относиться и заведения образования.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, которые доказывают работу в ТЦК или органах местного самоуправления.