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Митрополит Епифаний: Филарет нас не слышит

22 июня, 09:28
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Митрополит Епифаний: Филарет нас не слышит - фото

Александр Медведев / НВ

Митрополит Епифаний: Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью журналу НВ рассказал, что неоднократно говорил патриарху Филарету, что тот ошибается в своих доводах и пути возвращения к прежним временам нет.

«Но в ответ почтенный патриарх говорил, что за мной кто‑то стоит. Но за мной стоит только молодая церковь и народ. Филарет нас не слышит», — описал суть конфликта глава ПЦУ.

Митрополит Епифаний отметил, что позицию Филарета не поддерживают в церкви.

«Такой поддержки практически нет. Я говорю это, опираясь на поддержку епископата, духовенства и верующего украинского народа», — сказал он.

По его словам, собранный почетным патриархом Филаретом собор Киевского патриархата (на момент интервью еще не состоялся — ред.) не будет легитимным и признанным.

«А собравшиеся лишь накажут себя тем, что отойдут от единой православной поместной церкви, останутся за ее границами», — добавил глава ПЦУ.

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По его словам возможный исход почетного патриарха Филарета из ПЦУ «не принесет церкви заметного вреда, но несомненно принесет печаль».

«Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало», — подытожил митрополит Епифаний.

Напомним, 11 июня Филарет заявил, что созывает на 20 июня поместный собор УПЦ КП, на котором отменит решение собора от 15 декабря 2018 года о ликвидации Киевского патриархата.

Филарет добавил, что отказывается принимать томос об автокефалии от Вселенского патриархата, так как не знал о его «кабальных» условиях на Объединительном соборе.

В ПЦУ заявили, что примут меры канонического порядка в случае созыва Филаретом «поместного собора» несуществующей УПЦ КП.

На «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали. Филарет заявил на нем о возобновлении существования УПЦ КП.

В Православной церкви Украины заявили, что собрание при участии почетного патриарха Филарета не может быть признано Поместным собором. Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что Филарет и те архиепископы, которые присутствовали на «соборе», по собственному желанию вышли из состава Православной церкви Украины.

Он подчеркнул, что Филарет «не будет иметь никакого отношения к ПЦУ и не будет занимать никаких должностей».

Полный текст интервью с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием читайте в свежем номере журнала НВ — № 22 от 20 июня 2019 года

Теги:   Интервью НВ Журнал НВ УПЦ КП ПЦУ Патриарх Филарет Митрополит Епифаний

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