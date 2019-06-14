Вечерний прайм. Интервью митрополита Епифания НВ — видео
Митрополит Киевский Епифаний дал большое интервью Радио НВ.
Программу Підсумки тижня провела ее постоянная ведущая Татьяна Даниленко.
Напомним, в начале июня митрополит Епифаний заявил, что сейчас Элладская церковь интенсивно движется в направлении признания ПЦУ.
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.
Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей мира.