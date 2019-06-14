Вечерний прайм. Интервью митрополита Епифания НВ — видео Вчера, 18:47 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Епіфаній via Facebook Митрополит Епіфаній via Facebook

Митрополит Киевский Епифаний дал большое интервью Радио НВ.

Программу Підсумки тижня провела ее постоянная ведущая Татьяна Даниленко.

Напомним, в начале июня митрополит Епифаний заявил, что сейчас Элладская церковь интенсивно движется в направлении признания ПЦУ.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей мира.