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Вечерний прайм. Интервью митрополита Епифания НВ — видео

Вчера, 18:47
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Вечерний прайм. Интервью митрополита Епифания НВ — видео - фото

Митрополит Епіфаній via Facebook

Митрополит Киевский Епифаний дал большое интервью Радио НВ.

Программу Підсумки тижня провела ее постоянная ведущая Татьяна Даниленко.

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Напомним, в начале июня митрополит Епифаний заявил, что сейчас Элладская церковь интенсивно движется в направлении признания ПЦУ.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Теги:   ПЦУ Митрополит Епифаний Радио НВ Видео НВ

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