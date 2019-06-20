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Филарет заявил о возможности существования в Украине трех православных церквей

Сегодня, 15:35
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Филарет заявил о возможности существования в Украине трех православных церквей - фото

УПЦ КП

Филарет провел свой «собор»

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет допустил существование в Украине трех православных церквей.

«Тогда в Украине будет уже церковь Московского патриархата, Православная церковь в Украине, которая имеет Томос (но Томос ограниченный, в подчинении Константинопольского патриархата), и будет существовать третья независимая церковь — Украинская православная церковь Киевского патриархата», — сказал он журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

Филарет добавил, что если ПЦУ под руководством митрополита Киевского и всея Украины Епифания захочет объединиться с УПЦ КП, то никто не будет возражать.

Ранее сообщалось, что Филарет на «поместном соборе» заявил о возобновлении существования УПЦ КП.

Участники собрания считают, что томос об атокефалии, который Вселенский патриарх предоставил ПЦУ ставит церковь в зависимость от Константинпольського патриархата.

Большинство нынешних иерархов ПЦУ, которые ранее принадлежали к Киевскому патриархату, проигнорировали собрание Филарета.

На «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

11 июня Филарет заявил, что созывает на 20 июня поместный собор УПЦ КП, на котором отменит решение собора от 15 декабря 2018 года о ликвидации Киевского патриархата.

Филарет добавил, что отказывается принимать томос об автокефалии от Вселенского патриархата, так как не знал о его «кабальных» условиях на Объединительном соборе.

В ПЦУ уже заявили, что примут меры канонического порядка в случае созыва Филаретом «поместного собора» несуществующей УПЦ КП.

Теги:   ПЦУ Томос УПЦ КП Патриарх Филарет

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