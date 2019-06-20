Дадим оценку: в ПЦУ отреагировали на «собор Филарета» Сегодня, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Anastasia Magazowa/Twitter В ПЦУ дадут оценку «собору Филарета» в понедельник Anastasia Magazowa/Twitter

В Православной церкви Украины заявили, что собрание при участии почетного патриарха Филарета не могут быть признаны Поместным собором.

Как заявил архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря, собрание во Владимирском соборе никак не влияет на существование или будущее Православной церкви Украины.



«Это не раскол церкви, а только изъятие отдельной небольшой группы сторонников мнения патриарха Филарета. Священный синод в понедельник, 24 июня, даст оценку этим событиям», — отметил он.

По словам Зори, Филарет и те архиепископы, которые присутствовали на «соборе», по собственному желанию вышли из состава Православной церкви Украины.

Он подчеркнул, что Филарет «не будет иметь никакого отношения к ПЦУ и не будет занимать никаких должностей».

Ранее сообщалось, что «поместный собор» во главе с почетным патриархом Филаретом постановил возобновить существование УПЦ КП.

На «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

