Дадим оценку: в ПЦУ отреагировали на «собор Филарета»
В Православной церкви Украины заявили, что собрание при участии почетного патриарха Филарета не могут быть признаны Поместным собором.
Как заявил архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря, собрание во Владимирском соборе никак не влияет на существование или будущее Православной церкви Украины.
«Это не раскол церкви, а только изъятие отдельной небольшой группы сторонников мнения патриарха Филарета. Священный синод в понедельник, 24 июня, даст оценку этим событиям», — отметил он.
По словам Зори, Филарет и те архиепископы, которые присутствовали на «соборе», по собственному желанию вышли из состава Православной церкви Украины.
Он подчеркнул, что Филарет «не будет иметь никакого отношения к ПЦУ и не будет занимать никаких должностей».
Ранее сообщалось, что «поместный собор» во главе с почетным патриархом Филаретом постановил возобновить существование УПЦ КП.
На «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.