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Филарет на «соборе» восстановил УПЦ КП

Сегодня, 14:05
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Филарет на «соборе» восстановил УПЦ КП - фото

cerkva.info

Почетный патриарх Филарет

В четверг, 20 июня, «поместный собор» во главе с почетным патриархом Филаретом постановил возобновить существование УПЦ КП.

Об этом сообщает ВВС Україна.

«Украинская православная церковь Киевского патриархата, зарегистрированная государственным органом и продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и украинского государства», — говорится в постановлении «собора».

Также участники собрания решили отменить Постановление о ликвидации УПЦ КП, принятое 15 декабря 2018 года, перед тем, как Киевский патриархат стал частью Православной церкви Украины.

«Без условной ликвидации Киевского патриархата не могло быть объединительного собора Украинской церкви 15 декабря 2018 года и предоставления томосу об автокефалии», — говорится в тексте постановления «собора».

Участники собрания считают, что томос об атокефалии, который Вселенский патриарх предоставил ПЦУ ставит церковь в зависимость от Константинпольського патриархата.

Большинство нынешних иерархов ПЦУ, которые ранее принадлежали к Киевскому патриархату, проигнорировали собрание Филарета.

Фото: Украинская правда

На «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

11 июня Филарет заявил, что созывает на 20 июня поместный собор УПЦ КП, на котором отменит решение собора от 15 декабря 2018 года о ликвидации Киевского патриархата.

Филарет добавил, что отказывается принимать томос об автокефалии от Вселенского патриархата, так как не знал о его «кабальных» условиях на Объединительном соборе.

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В ПЦУ уже заявили, что примут меры канонического порядка в случае созыва Филаретом «поместного собора» несуществующей УПЦ КП.

Теги:   ПЦУ УПЦ КП Филарет

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