Митрополит Епифаний: Томос – это второе крещение Украины Сегодня, 09:31 135 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Епифаний ожидает вручение Томоса

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал получение Томоса вторым Крещением Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в программе Свобода слова.

"Если первое Крещение мы получили во времена Святого Владимира, то Томос - это второе Крещение Украины, потому что мы получаем свою независимую украинскую церковь", - пояснил он.

Ранее Епифаний заверил, что после получения Томоса о независимости украинской церкви никакого захвата храмов Московского патриархата не будет, а присоединение московских приходов к поместной церкви будет происходить исключительно добровольно.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

После избрания он заявил, что двери украинской автокефальной церкви открыты для всех.

На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. Согласно документу официальное название единой украинской поместной автокефальной православной церкви согласно Уставу – Православная церковь Украины. Титул предстоятеля - Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора "будут стерты из исторической памяти".