Истребители Mirage не помогут Украине — Игнат 29 марта, 18:57 Истребитель Mirage 2000 (Фото:Patrick Bertaux/flickr.com)

Украине нужны не истребители Mirage или Tornado, а F-16 или другой самолет такого же типа. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в среду, 29 марта.

«Ни Миражи, ни Торнадо нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев. Те же Миражи — посмотрите, что такое Mirage 2000 и чем он лучше МиГ-29, и все станет понятно», — заявил Игнат.



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Спикер отметил, что Украине нужна любая помощь, в том числе польские и словацкие МиГ-29, но украинское командование не раз говорило, какой именно самолет нужен пилотам — «многоцелевой, способный работать и в небе, и по земле, и на море». Это F-16 или другой самолет такого же типа и поколения 4+, напомнил Игнат.

Инфографика: NV

Ранее французский интернет-портал Intelligence Online сообщил, что Украина надеется получить не менее 40 истребителей Mirage 2000−9.



Французская газета Le Figaro также писала, что украинские летчики проходят обучение на истребителях Mirage 2000 во Франции, но Юрий Игнат это опроверг.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX — начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Министр обороны Алексей Резников говорил, что самолеты Mirage того же поколения, что и МиГ-29.

