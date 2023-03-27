Украина надеется получить не менее 40 французских истребителей Mirage — СМИ 27 марта, 23:36 Mirage 2000 (Фото:via Wikipedia)

По данным французского интернет-портала Intelligence Online, Украина надеется получить не менее 40 истребителей Mirage 2000−9.

Журналисты портала провели собственное расследование и выяснили, что среди возможных поставщиков — Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Греция.

«После долгого переговорного процесса, который несколько недель не давал покоя брокерам, Украина надеется получить около 40 самолетов Miragе. Intelligence Online исследует происхождение этих самолетов», — говорится в сообщении.

Видео дня

Первый транш, скорее всего, выполнят ОАЭ, сообщает французское издание.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX — начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

