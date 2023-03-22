Le Figaro сообщило об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage 2000 во Франции. В Воздушных силах опровергли 22 марта, 19:54 Французский многоцелевой истребитель Mirage 2000 (Фото:Aaron Allmon, US Air Force/Wikipedia)

Французские журналисты сообщили о том, что украинские летчики проходят обучение во Франции на истребителях Mirage 2000. В Воздушных силах опровергли эту информацию.



Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Обновлено в 20:25. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что информация об обучении украинских летчиков не соответствует действительности.

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По данным издания, около тридцати украинских пилотов уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.

Решение об их обучении приняли накануне состоявшегося 8 февраля визита Владимира Зеленского в Париж.

Таким образом, Франция присоединилась к Соединенным Штатам, которые также проводят обучение украинских пилотов на F-16.

Париж может впоследствии доставить Киеву десяток самолетов. По этой теме в Париже нет табу, пишет издание.

«Я абсолютно ничего не исключаю», — сказал по этому поводу Эммануэль Макрон.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

29 января стало известно, что Польша под видом запчастей предоставила Украине «определенное количество» МиГ-29.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передачи танков, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок истребителей сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».

