Le Figaro сообщило об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage 2000 во Франции. В Воздушных силах опровергли
Французский многоцелевой истребитель Mirage 2000 (Фото:Aaron Allmon, US Air Force/Wikipedia)
Французские журналисты сообщили о том, что украинские летчики проходят обучение во Франции на истребителях Mirage 2000. В Воздушных силах опровергли эту информацию.
Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
Обновлено в 20:25. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что информация об обучении украинских летчиков не соответствует действительности.
По данным издания, около тридцати украинских пилотов уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.
Решение об их обучении приняли накануне состоявшегося 8 февраля визита Владимира Зеленского в Париж.
Таким образом, Франция присоединилась к Соединенным Штатам, которые также проводят обучение украинских пилотов на F-16.
Париж может впоследствии доставить Киеву десяток самолетов. По этой теме в Париже нет табу, пишет издание.
«Я абсолютно ничего не исключаю», — сказал по этому поводу Эммануэль Макрон.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.
29 января стало известно, что Польша под видом запчастей предоставила Украине «определенное количество» МиГ-29.
Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передачи танков, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.
О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.
Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок истребителей сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».