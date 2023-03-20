«Лучшие летчики гибнут, пока мы ждем F-16». Украине срочно нужны современные западные самолеты — командующий авиацией 20 марта, 10:15 F-16 (Фото:South Korean Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Украине срочно нужны современные западные самолеты, заявил командующий авиацией украинских ВВС генерал Сергей Голубцов.

«Мои лучшие летчики гибнут, пока мы ждем F-16», — сказал он в интервью The Times.

Он рассказал, что современные западные самолеты требуются, чтобы эффективнее прикрыть наступающие колонны бронетехники, поставленной Украине странами НАТО.

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Кроме того, по словам Голубцова, истребители заменят системы противовоздушной обороны, поскольку украинская территория «настолько огромна, что невозможно поставить столько наземных средств ПВО, сколько необходимо для ее эффективного прикрытия».

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.