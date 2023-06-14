Польша готова учить украинских военных, которые будут обслуживать истребители F-16 14 июня, 21:21 Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Польша готова приступить к обучению украинских военных, которые будут обслуживать истребители F-16.

Об этом Суспільне сообщил генерал, директор отдела военных иностранных дел Министерства национальной обороны Польши Богдан Пиданты.

«Желание обучать пилотов для F-16 выразили страны, которые будут непосредственно отправлять Украине эти истребители. Речь идет о Нидерландах и Дании», — сказал Богдан Пиданты.

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По словам генерала, на один самолет нужно примерно десять человек обслуживающего персонала и поэтому Польша делает акцент именно на таком обучении. Богдан Пиданты добавил, что страна уже готова начинать обучение.

В то же время, сколько может продолжаться обучение, Пиданты не уточнил, а лишь сказал, что все будет зависеть от того, на каких именно модификациях истребителей F-16 оно будет проходить.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 будет одним из вопросов Контактной группы в формате Рамштайн 15 июня. Это первый шаг, который позволит передать Украине истребители.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен недавно сообщила, что украинские пилоты могут начать тренировки для полетов на F-16 «этим летом».

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что постарается ускорить их поставки.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.