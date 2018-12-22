Меньше сахара и соли. Как борются с ожирением в Германии и помогут ли ограничения украинцам Сегодня, 15:14 471 Цей матеріал також доступний українською Правительство Германии ограничит содержание соли и сахара в готовых продуктах, заключив соглашение с производителями Фото: stevepb/pixabay.com

Германия решила законодательно ограничить содержание сахара и соли в готовых продуктах питания. Цель - оздоровление нации. Рассказываем о борьбе с ожирением в Германии и Украине.

Соглашение правительства с производителями

Соглашение об ограничении количества соли и сахара в продуктах заключило Министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей с производителями, сообщил немецкий телеканал MDR. Снижение уровня сахара, жиров и соли крайне необходимо с точки зрения питания, говорится в сюжете Радио НВ.

Это технологически реально и экономически оправдано, заявила автор инициативы и министр соответствующего ведомства Юлия Клекнер. По ее словам, от повышенного содержания этих ингредиентов страдает не только здоровье самих потребителей, но и бюджет, ведь ежегодно страховые компании вынуждены выплачивать клиентам до 70 млрд евро на лечение соответствующих заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году более 20% населения Европы страдали ожирением, а почти 60% имеют лишний вес. За последние шесть лет эти показатели выросли почти на 3%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году более 20% населения Европы страдали ожирением

Воплощать в жизнь соглашение об ограничении потребления соли и сахара в Германии планируют с 2019 года. Производители безалкогольных напитков и детских хлопьев для завтрака должны сократить содержание сахара в свои продуктах почти на 20%. Ассоциация молочной промышленности согласилась уменьшить на 10% содержание сахара в йогуртах. Что касается соли, немецкий институт замороженных продуктов согласился снизить содержание ее в пицце на 20%.

В немецких СМИ инициативу называют первой подобной сделкой между властью и производителями. Поставленных целей страна должна достичь к 2025 году.

Министр подовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Юлия Клекнер также хочет расширить план действий в отношении физических упражнений, который называется В форме. Он будет направлен прежде всего на детей и пожилых людей, которым нужно больше двигаться.

Напомним, в апреле этого года организация по защите прав потребителей Германии Foodwatch в своем докладе выступила с критикой компании Coca-Cola. Ей вменяют частичную ответственность за увеличение количества больных диабетом и ожирением, особенно среди молодежи.

Болезни украинцев из-за неправильного питания

Ситуация в Украине с сахаром и солью не так оптимистична, как в Германии, говорит в комментарии НВ диетолог, врач Института геронтологии Юлия Поворознюк. По ее словам, избыточный вес - это лишь вершина айсберга, которую мы видим. Немало заболеваний украинцы даже не ассоциируют с пищей, однако получают их именно в результате соответствующего потребления.

Если бы в хлеб добавляли меньше соли, это бы резко уменьшило заболевания, связанные с давлением

"Соль, сахар и трансжиры, они вызывают хронические воспаления в организме, увеличивают количество онкозаболеваний, аутоиммунных процессов, дисбактериозы кишечника. Это то, что мы не ассоциируем фактически с питанием, с трансжирами, с сахаром, с большим количеством соли. Артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания: соль - главный фактор того, что у людей повышается давление. И у нас очень много больных после 50 лет имеют повышенное давление", - перечисляет Поворознюк.

Если бы в хлеб добавляли меньше соли, это бы резко уменьшило заболевания, связанные с давлением, ведь это один из самых употребляемых продуктов, добавила она.

Рынок и потребители

На законодательном уровне Украина имеет другие приоритеты, рассказала в комментарии Радио НВ президент союза производителей органических сертифицированных продуктов Органическая Украины Елена Березовская. По ее словам, законодательные акты, которые сейчас принимает парламент, регулируют содержание вредных веществ, чтобы обеспечить стандарт продукции. Однако, по мнению Березовской, потребитель сам должен решать, как ему питаться, ведь именно он формирует рынок.

Даже если бы были ограничения на соль, сахар или другие продукты, украинские производители нашли бы способ, как обойти такие барьеры

"Если потребитель будет выбирать продукты, где нет сахара, нет соли, то производитель не будет этого производить. Страна может обойтись без этого регулирования. Это, знаете, как детям искусственно запрещать есть чипсы, не объясняя почему. Надо, чтобы шло изнутри это. Поэтому потребителю стоит объяснить - надо повышать осведомленность потребителя. Он должен понимать, что надо читать законы, маркировки, упаковки и формировать производственный рынок", - считает Березовская.

Даже если бы были ограничения на соль, сахар или другие продукты, украинские производители нашли бы способ, как обойти такие барьеры, добавила она.

Напомним, в начале декабря Верховная Рада приняла закон, согласно которому в Украине по-новому будут маркировать продукты питания. Документ запрещает использовать недостоверную информацию на этикетках. Аналогичный запрет распространяется на рекламу продуктов.