19 октября 2018, пятница

Матиос назвал четыре версии причин аварии Су-27

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Истребитель Су-27 (иллюстративное фото)

Истребитель Су-27 (иллюстративное фото)

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал четыре основные версии причин крушения истребителя Су-27 ВВС Украины во время учений Чистое небо-2018 в Винницкой области.

"Сейчас отрабатывают четыре основные версии - человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможна заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина

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По словам Матиоса, ресурс разбившегося самолета после модернизации был продлен на 12 лет. С момента капитального ремонта в июле Су-27 налетал 20 часов.

Напомним, 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений Чистое небо-2018.

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В результате оба пилота погибли. Среди погибших - полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США, американский пилот Сет Неринг по прозвищу Джетро.

17 октября в Винницкой области нашли черные ящики.

Журнал Новое Время №38

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