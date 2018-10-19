Матиос назвал четыре версии причин аварии Су-27

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал четыре основные версии причин крушения истребителя Су-27 ВВС Украины во время учений Чистое небо-2018 в Винницкой области.

"Сейчас отрабатывают четыре основные версии - человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможна заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

Смотрите также Катастрофа истребителя СУ-27. Почему причина трагедии может крыться в человеческом факторе

По словам Матиоса, ресурс разбившегося самолета после модернизации был продлен на 12 лет. С момента капитального ремонта в июле Су-27 налетал 20 часов.

Напомним, 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений Чистое небо-2018.

Смотрите также Падение истребителя СУ-27. О каких подобных случаях в Украине известно

В результате оба пилота погибли. Среди погибших - полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США, американский пилот Сет Неринг по прозвищу Джетро.

17 октября в Винницкой области нашли черные ящики.