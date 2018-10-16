16 октября 2018, вторник

Упал на поле: местные жители обнародовали фото с места крушения Су-27

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Место падения Су-27

Место падения Су-27

Жительница села Уланов Хмельницкого района Винницкой области обнародовала фото с места падения военного истребителя Су-27.

Как передает издание 20 минут, на снимках видно, как военные, спасатели, полицейские, а также гражданские люди отправились к месту падения самолета. Сейчас на место трагедии никого из гражданских не пускают. Над селом и полем кружил поисковый самолет.

По словам очевидицы, перед катастрофой был слышен гул и свист, а затем за селом в поле поднялся столб дыма.

"Самолет крутился, когда падал. Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле", - рассказали очевидцы, которые видели момент падения истребителя.

По словам еще одной жительницы села Уланов, в результате падения самолета никто из местных жителей не пострадал, поскольку никого на поле в это время не было.

"Самолет упал за селом. На поле между Улановым и другим селом Пагурцы. На месте падения большая воронка... Сегодня летел-летел, был такой хлопок, а затем срыв", - сообщила Людмила в комментарии изданию Вiнниця.info.

По словам еще одного местного жителя, самолет на мгновение пропал из поля зрения, а потом "штопором пошел". Запчасти самолета разбросало по всему полю.

Напомним, что 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины.

В результате оба пилота погибли.

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