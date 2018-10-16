Крушение Су-27 в Винницкой области: оба пилота погибли

Во вторник, 16 октября, при крушении Су-27 ВВС Украины в Винницкой области погибли оба пилота.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе сообщили, что погибшие - военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США, однако, позже эта информация была удалена.

Крушение произошло 16 октября, около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета.

В Винницкой области проходят многонациональные учения Чистое небо - 2018, при участии военнослужащих США.