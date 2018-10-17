Падение истребителя СУ-27. О каких подобных случаях в Украине известно

С 2002 года произошло четыре прецедента с военной авиацией

Истребитель Су-27УБ разбился во время учений Чистое небо, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Как отмечается, инцидент произошел во время планового учебно-боевого полета международных учений Чистое небо около 17 часов 16 октября. Авария произошла на границе Винницкой и Хмельницкой областей в районе села Уланов.

На официальной странице Генштаба ВСУ сообщили, что оба пилота погибли. Один из них был военнослужащим Воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй - военнослужащим Воздушных сил Национальной гвардии Соединенных Штатов Америки. Однако позже в Генштабе ВСУ убрали информацию о гражданстве погибших пилотов.

Представитель пресс-службы Воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский отметил, что высота, с которой упал самолет, пока не известна. Осуществляются поисково-спасательные работы.

По данным СМИ, потери авиации Вооруженных сил Украины за все время АТО составляли около двух десятков самолетов и вертолетов, в результате чего погибли и получили ранения около сотни бойцов. Общие материальные потери составляли не менее 250 млн долларов.

Падения военных самолетов

В июле 2002 года произошла так называемая Скниловская трагедия. Во время празднования 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС на аэродроме Скнилов во Львове упал истребитель СУ-27УБ. В результате погибли 77 человек зрителей и пострадали около 250 человек. По количеству погибших это событие считается крупнейшей катастрофой в истории авиационных праздников.

В сентябре 2012 года военный самолет Л-39 потерпел катастрофу на аэродроме Чугуев. Причина - ошибка пилота. Самолет после взлета выполнял набор высоты с большим углом атаки, летчик погиб. В 2014 году штурмовик ВВС Украины, бортовой номер 08 синий, был сбит в Донецкой области при выполнении боевого задания во время войны на Востоке Украины.

Летчик катапультировался и через некоторое время сам вышел к месту расположения подразделений украинских войск. По данным пресс-центра АТО, самолет был сбит Вооруженными силами России. В ноября 2015 года самолет Воздушных сил ВСУ СУ-25 упал в Запорожье. Авария произошла во время планового учебного полета. Пилот погиб. По предварительной версии, самолет находился на сверхнизкой высоте и столкнулся с высоковольтной линией электропередач, в результате чего упал.

Ранее сообщалось, что в результате катастрофы Су-27 в Винницкой области погиб заместитель командира авиации воздушного командования Иван Петренко.

Напомним, что после катастрофы истребителя Су-27 обучение Чистое небо-2018 в Винницкой области решили не останавливать.