16 октября 2018, вторник

В Хмельницкой области разбился Су-27

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Самолет упал во время учебно-боевого полета
Фото: Flickr

Самолет упал во время учебно-боевого полета

Во вторник, 16 октября, в районе села Уланов Хмельницкой области разбился истребитель Су-27.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как отмечается, инцидент произошел во время учебно-боевого полета.

"Около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении.

Информации о судьбе пилота на данное время нет.

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