В Хмельницкой области разбился Су-27

Во вторник, 16 октября, в районе села Уланов Хмельницкой области разбился истребитель Су-27.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Как отмечается, инцидент произошел во время учебно-боевого полета.
"Около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении.
Информации о судьбе пилота на данное время нет.
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