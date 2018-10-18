Катастрофа истребителя СУ-27. Почему причина трагедии может крыться в человеческом факторе

На месте крушения истребителя СУ-27 нашли черный ящик, сообщил министр обороны Степан Полторак. Он также подтвердил информацию, что один из двух погибших в результате аварии пилотов был американским военным - офицер Национальной гвардии США. Расследований продолжается, добавил Полторак. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"Причина неизвестна но что касается самолета, то в этом году в июле он ушел в ремонт. Мы его получили с завода", - сказал Полторак.

Прокуратура изъяла летную документацию и документы на сам самолет. Допрошено 20 свидетелей, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона. Исследуют техническое состояние на момент вылета, данные объективного контроля и другую информацию.

Что известно о погибших военных

СУ-27 накануне выполнял полет в рамках международных учений Чистое небо 2018. Самолет потерпел катастрофу. Погибли два пилота - военнослужащий армии США и украинский военный.

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Последний - полковник Иван Петренко. Он был заместителем командира по авиации в Воздушном военном командовании Восток. Иван Петренко был летчиком 1-го класса.

Последний год 46-летний погибший пилот жил и служил в Днепре. У него осталась дочь. В пресс-службе Воздушных Сил заверили, что все самолеты перед началом учений проверялись, и Су-27 с технической неисправностью просто не мог быть допущен к полетам.

Технический или человеческий фактор

Командование Воздушных сил сообщил, что руководство обучения Чистое небо - 2018 решили продолжить полеты всех типов авиатехники несмотря на катастрофу.

Пилоты были профессионалами, погода - благоприятной, а самолет - исправным

В результате аварии жертв среди мирного населения нет. Как сообщили винницкие СМИ со ссылкой на очевидцев, когда самолет начал терять высоту, пилоты отвели истребитель от села Уланов и направили его в поле. Эту инфомрацию подтвердили в Минобороны.

Существует только два фактора, которые могли повлечь такую ​​трагедию - технический и человеческий, рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба Игорь Романенко. По его информации, один из летчиков все же катапультировался, однако это не помогло.

"СУ-27 - это старый советский, хоть и надежный самолет. Погода была более или менее для выполнения этих задач. Это была "спарка". Они летели на большой высоте. Даже катапультацией не спасла одного летчика", - сообщил Романенко.

Пока рано делать какие-то выводы, но это будет большой международный резонас, ведь погиб иностранный пилот, добавил Игорь Романенко.

Истребители СУ-27 приняли на вооружение Советских ВВС в начале восьмидесятых. В прошлом году Вооруженные силы Украины должны имели 35 таких самолетов. За время независимости СУ попадали в авиакатастрофы 8 раз.