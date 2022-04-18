Укрпочта вводит ограничения на продажу марок с русским военным кораблем из-за ажиотажа
Марка Русский военный корабль, иди на*уй (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Укрпочта из-за большого ажиотажа вводит ограничения на количество марок с «русским военным кораблем», которое можно купить в одни руки.
Война России против Украины — главные события 18 апреля
Как сообщает пресс-служба почтового оператора, за пять дней было продано почти полмиллиона марок. Тираж составил 1 млн экземпляров, и допечатывать его не собираются, поэтому «каждая марка сохранит историческую ценность». Марки с кораблем уже появились во всех областных центрах Украины, кроме Херсонской, Донецкой и Луганской областей и Крыма (для них оставлен резерв).
«Некоторые люди начинают продавать купленное по спекуляционным ценам. Например, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за $1000. Но Укрпочта не поддерживает это и какие-либо благотворительные или другие инициативы с маркой (за исключением аукциона на Prozorro: bit.ly/auktsion-marka), так как проследить, куда идут средства с продажи марок, невозможно», — сказано в сообщении.
В Укрпочте добавили, что вводят ограничения, чтобы уменьшить спекуляции и чтобы как можно больше людей смогли купить марки:
- с 18 апреля можно купить не более пяти листов (один лист — шесть марок) в одни руки (любого номинала);
- все заказы в интернет-магазине отменяются (в некоторых заказах было больше 30 тысяч марок). На этой неделе запустят обновленный почтовый маркет, в котором можно будет снова сделать заказ, но уже удобнее. Покупатели получат дополнительное сообщение и смогут оформить покупку повторно (не более трех листов на один заказ, много покупок с одного адреса будут блокировать).
Почтовый оператор сообщил, что уже готовит другие выпуски, и попросил «сохранять холодную голову при покупке марок с кораблем»:
«Пускай они достанутся как можно большему числу людей, а не как можно больше писем одному человеку».
Корреспондент The Guardian Люк Хардинг сообщал, что жители Киева стоят в очереди в главпочтамт за маркой по несколько часов.
1 марта Укрпочта объявила конкурс на создание новой украинской почтовой марки Русский военный корабль, иди на*уй! На конкурс поступило более 500 эскизов, из которых выбрали 20 финалистов, чьи работы работы соответствовали филателистическим критериям. Голосование проходило в Facebook Укрпочты. Победителем стал эскиз № 3. Его автор — украинский художник Борис Грох. За этот эскиз проголосовали 1700 человек из 8 тысяч, принявших участие в голосовании.
24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, крейсер Москва и патрульный корабль Василий Быков потребовали от украинских пограничников и военных на острове Змеиный сдаться. В переговорах российские моряки называли себя «русским военным кораблем» и угрожали нанести по Змеиному «ракетно-бомбовый удар». Ответ украинских защитников («Русский военный корабль, иди нах*й») стал одним из символов украинского сопротивления в этой войне.
Автор фразы про «русский военный корабль», пограничник Роман Грибов, вернулся из плена домой и 29 марта получил награду «За заслуги перед Черкасской областью».
Флагман Черноморского флота России крейсер Москва затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами Нептун.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.