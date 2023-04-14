В захваченном Мариуполе оккупанты раздали 40 тысяч паспортов РФ — советник мэра

14 апреля, 16:50
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Российские оккупанты сносят разрушенный ими жилой дом в Мариуполе, март 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты сносят разрушенный ими жилой дом в Мариуполе, март 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты раздали жителям временно захваченного Мариуполя Донецкой области 40 тысяч паспортов. Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

«280 тысяч человек в оккупированном Мариуполе. Помните такое утверждение пропаганды? А вот приехали цифры. Официальные. 40 тысяч паспортов выдано в Мариуполе и еще 44 тысяч в состоянии ожидания. Это почти все жители Мариуполя сейчас. А куда делись еще 200 тысяч?» — написал он.

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Оккупанты заставляют мариупольцев получать паспорта страны-агрессора, потому что без них жителям города не выдают пенсии и другие выплаты, не оказывают медицинские услуги и не отдают аттестаты школьникам.

По данным Associated Press, в конце прошлого года в Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил. Спутниковые снимки показали, что большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым. По предварительным данным, из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя и создали там гуманитарную катастрофу, в городе погибли не менее 25 тысяч жителей.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мариуполь Российский паспорт Война России против Украины Временно оккупированные территории

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