«Это все неправда, это напоказ». С сайта Кремля удалили видео, где во время поездки Путина в Мариуполь слышен отчаянный крик местных жителей

21 марта, 17:10
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Якобы Владимир Путин с «местыми жителями» Мариуполя (Фото:Скриншот видео Важные истории / Telegram)

Якобы Владимир Путин с «местыми жителями» Мариуполя (Фото:Скриншот видео Важные истории / Telegram)

С сайта Кремля пропал отрывок видео, где во время предполаемой встречи российского диктатора Владимира Путина с жителями Мариуполя женщина за кадром кричит: «Это все неправда, это напоказ».

Теперь на сайте опубликована перемонтированная запись. На обновленных кадрах Путин начинает беседу с местными жителями, но на месте, где раньше был слышен выкрик, появилась склейка, а затем местная жительница начинает говорить Путину: «Мы за вас молимся».

Видео дня

19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. Было опубликовано несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями.

Также, по данным росСМИ, Путина сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, «докладывавший президенту о строительных работах в городе и его окрестностях».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Донецкая область Мариуполь Российская пропаганда Война России против Украины

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