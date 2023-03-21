«Это все неправда, это напоказ». С сайта Кремля удалили видео, где во время поездки Путина в Мариуполь слышен отчаянный крик местных жителей 21 марта, 17:10 Якобы Владимир Путин с «местыми жителями» Мариуполя (Фото:Скриншот видео Важные истории / Telegram)

С сайта Кремля пропал отрывок видео, где во время предполаемой встречи российского диктатора Владимира Путина с жителями Мариуполя женщина за кадром кричит: «Это все неправда, это напоказ».

Теперь на сайте опубликована перемонтированная запись. На обновленных кадрах Путин начинает беседу с местными жителями, но на месте, где раньше был слышен выкрик, появилась склейка, а затем местная жительница начинает говорить Путину: «Мы за вас молимся».

Видео дня

19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. Было опубликовано несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями.

Также, по данным росСМИ, Путина сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, «докладывавший президенту о строительных работах в городе и его окрестностях».