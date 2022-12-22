Целые траншеи с убитыми. В Мариуполе и его окрестностях нашли более 10 тысяч новых могил — AP 22 декабря, 14:44 Безымянные могилы на мариупольском кладбище после полномасштабного вторжения России (Фото:@alexdalsbaek / Twitter)

Журналисты агентства Associated Press с марта насчитали по меньшей мере 10 300 могил в Мариуполе и его окрестностях.

В материале говорится, что общая площадь, занятая новыми могилами, составляет более 51 500 квадратных метров. Анализ видеоматериалов показал, что россияне использовали тяжелую технику для рытья длинных траншей, которые затем засыпали обратно. Могилы выглядят как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами с именами и датами, но в основном с начертанными от руки номерами на небольших табличках. Некоторые могилы были обозначены более чем одним номером, что потенциально указывает на более чем одного похороненного.

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Трое судебных археологов, имеющих опыт в расследовании военных преступлений, связанных с массовыми захоронениями, считают анализ обоснованным, учитывая ограниченность имеющейся информации и отсутствие доступа к могилам. Один из специалистов, к которому обратилось агентство, сказал, что количество могил не обязательно соответствует количеству убитых украинцев.

AP отмечает, что места массовых захоронений в других частях Украины, эксгумированные международными судебно-медицинскими экспертами, часто содержали более одного набора человеческих останков в одной могиле. Многие из них имели явные признаки насильственной смерти, такие как травмы от взрыва, пулевые ранения и руки, связанные веревкой.

В отчете британского Центра информационной стойкости (CIR) говорилось, что на Старокрымском кладбище в Мариуполе в период с 12 мая по 29 июня появились около 1400 новых могил.

Украинская сторона не может назвать точное количество убитых мирных жителей в Мариуполе, так как российские войска временно оккупировали этот регион.

Предварительно, из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя и создали там гуманитарную катастрофу, в городе погибли не менее 25 тысяч жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах в окрестностях города.

