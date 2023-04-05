Смертность растет. В Мариуполе обнаружили большой сектор свежих захоронений — видео 5 апреля, 11:33 В Мариуполе обнаружили большой сектор свежих захоронений (Фото:t.me/mariupolrada)

Во временно оккупированном Мариуполе увеличиваются кладбища, на Старокрымском кладбище нашли большой сектор новых захоронений.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета во вторник, 4 апреля, в Telegram.

«В оккупированном городе продолжает расти смертность, о чем свидетельствует большое количество новых могил. А рядом — неразминированные и не убранные остатки российских снарядов», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что смертность растет и из-за критического уровня медицины в оккупированном городе.

«Врачей не хватает, медучреждения не имеют необходимого оборудования и лекарств. Поэтому у мариупольцев нет доступа к нормальному лечению», — говорится в сообщении.

По данным журналистов Associated Press, в конце прошлого года в Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил. Спутниковые снимки показали, что большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым.

По предварительным данным, в городе погибли более 22 тысяч человек.