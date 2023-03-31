На восстановление Мариуполя понадобится 20 лет — мэр 31 марта, 02:26 Разрушенный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко заявил, что для полноценного восстановления города понадобится около 20 лет.

"Вопрос восстановления, возрождения того полумиллионного города, который мы видели и представляли, современный, европейский, украинский город, который мы строили в течение 7 лет, соответственно, эти два месяца полноценной такой агрессии со стороны РФ, которые разрушили 50% города, займут 20 лет восстановление. Если говорим о критическом восстановлении, критической инфраструктуре, стабилизации ситуации, восстановлении всех коммунальных сфер и направлений - это 14 млрд грн", - заявил Бойченко.

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Он отметил, что мэрия города уже работает над планом первоочередных шагов после освобождения Мариуполя.

"Мы не ждем каких-либо таких решений по освобождению. Мы с сентября прошлого года вместе с нашей региональной командой и муниципалитетом Мариуполя занимаемся тем, чтобы ответить на главный вопрос - как быстро мы возвращаемся в город Мариуполь, что мы должны сделать в первые 3 месяца, полгода, 12 и 18 месяцев с точки зрения стабилизации ситуации – работы коммунального сектора, всех функциональных направлений, образования, медицины. У нас уже есть четкие ответы и мы их презентовали на ReBuild Ukraine в Варшаве в феврале, представили свою модель быстрого восстановления Мариуполя", – заявил мэр.