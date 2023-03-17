Латвия запретила въезд 35 россиянам, поддерживающим войну в Украине 17 марта, 17:01 Флаг Латвии (Фото:nick_photoarchive / pixabay)

Министерство иностранных дел Латвии внесло 35 россиян, поддерживающих войну в Украине, в список нежелательных лиц.

Об этом 17 марта объявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Решение было принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции: она предусматривает запрет на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок.

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В этот список входят бывший «посол» самопровозглашенной «ЛНР» в Москве Родион Мельник; телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская и Руслан Осташко; актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов и Станислав Старовойтов; певцы Ярослав Дронов (Shaman), Надежда Бабкина и другие.

«Поддержка зверства, творимого кремлевским режимом, означает соучастие в совершенных преступлениях, поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается», — пояснили в МИД Латвии.

Латвия уже предоставила Украине военную помощь на 300 млн евро, а с реализацией нового пакета эта сумма вырастет до 370 млн евро.

16 марта премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш приехал в Украину.

Накануне он заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться уже в этом году и выступили за членство страны в НАТО.

3 марта президент Украины Владимир Зелеснкий встретился во Львове с президентом Латвии Эгилсом Левитсем. Страна получила список оружия, необходимого для ВСУ, и считает, что поставки боевых самолетов — вопрос времени.