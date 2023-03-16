Латвия предоставила Украине помощь на 300 миллионов евро — Шмыгаль 16 марта, 17:28 Флаг Латвии (Фото:marekssteins / pixabay)

Латвия уже предоставила Украине военную помощь на 300 млн евро, а с реализацией нового пакета эта сумма вырастет до 370 млн евро.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем.

Шмыгаль также поблагодарил Латвию за оказанную помощь.

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«Украина уже получила от Латвии военную помощь на сумму более 300 млн. евро. И мы благодарим за утверждение нового пакета помощи в новом бюджете, благодаря которому эта сумма достигнет 370 млн евро, или более 1% ВВП Латвии», — заявил он.

Также он подчеркнул, что Украина ценит усилия латвийских партнеров по обучению украинских военных по стандартам НАТО, что, по его словам, делает Украину на шаг ближе к победе.

Кроме того, Шмигаль проинформировал, что правительство Латвии одним из первых утвердило национальную позицию по поддержке членства Украины в ЕС.

«Украинцы ценят то, что вы сражаетесь бок о бок с нами, помогаете нам всем имеющимся для борьбы против агрессора», — заверил премьер-министр латвийского коллегу.

16 марта премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш приехал в Украину.

Накануне он заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться уже в этом году и выступили за членство страны в НАТО.

3 марта президент Украины Владимир Зелеснкий встретился во Львове с президентом Латвии Эгилсом Левитсем. Страна получила список оружия, необходимого для ВСУ, и считает, что поставки боевых самолетов — вопрос времени.