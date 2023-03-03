Зеленский передал президенту Латвии список военных нужд Украины 3 марта, 17:58 Эгилс Левитс и Владимир Зеленский во Львове 3 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 3 марта, передал латвийскому коллеге Эгилсу Левитсу список оборонных нужд Украины. Об этом он рассказал во время брифинга с президентом Латвии во Львове.

"…В течение года латвийская оборонная поддержка оставалась ощутимой, я за это очень благодарен. Сегодня мы обсудили, как вместе с нашими союзниками и партнерами мы можем усилить наших воинов и приблизить время освобождения всей украинской земли от российских оккупантов. Мы передали документ о первоочередных потребностях для нашей обороны", — сказал глава государства.



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Президент Латвии подчеркнул, что его страна будет помогать Украине столько, сколько потребуется. Он уверен, что Украина должна победить в войне, и такого же мнения придерживаются лидеры стран Евросоюза и НАТО.

«Мы продолжаем работать над поставками разнообразной военной техники. Мы также убеждаем союзников в необходимости быстро обеспечить поставки того, что они обещали. Кроме того, мы проводим подготовку украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС», — рассказал Левитс.



3 марта Владимир Зеленский прибыл во Львов, где провел переговоры с Эгилсом Левитсом.

Президент Латвии последний раз был в Украине 9 сентября, это его третий визит с начала полномасштабного вторжения России.