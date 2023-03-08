Возможен заочный суд над Путиным. Каким видит трибунал для российского диктатора президент Латвии Эгилс Левитс — интервью NV 8 марта, 15:05 Эксклюзив NV Президент Латвии Эгилс Левитс (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Количество государств, готовых поддержать создание международного спецтрибунала по действиям Путина и Ко, постоянно увеличивается, уверяет президент Латвии Эгилс Левитс.

Как наказать российского диктатора и его окружения за агрессию против Украины, — этот вопрос встал перед Киевом с первых дней великой войны. Ведь если дела российских солдат, совершивших военные преступления, может рассматривать Международный уголовный суд в Гааге, то судить Путина тот не сможет по меньшей мере по двум причинам. Первая — отсутствие юрисдикции по поводу преступления агрессии, к которому причастен хозяин Кремля как инициатор. Вторая — международный иммунитет президента РФ, который сможет снять только специальный трибунал.

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Именно поэтому Украина вместе с Западом сейчас обсуждает вопрос, как, когда и как создать специальный международный трибунал.



Об этом NV поговорил с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, который более 20 лет как раз проработал судьей в международном суде и страна которого одна из первых заговорила о необходимости создания спецтрибунала для Путина.



Разговор состоялся на полях конференции United for Justice.



— Сейчас ведутся большие дискуссии о том, какой должна быть модель трибунала за преступление агрессии. Каково ваше мнение об этом? И есть ли сейчас в Европе договоренность о том, как его нужно создать?



— Еще слишком рано решать, какой именно трибунал и по какой модели он должен быть создан. Сейчас задача состоит в том, чтобы привлечь больше государств, принявших предложение о создании такого трибунала. Есть разные возможности. Лично я был бы за создание международного трибунала из-за его легитимности и прямого влияния на международное право. Но возможны также и другие модели. К примеру, гибридная модель также возможна. Однако сейчас задача состоит в том, чтобы привлечь все больше государств, которые бы поддержали это предложение создать трибунал.



— Когда это может быть возможно?

