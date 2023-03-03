Зеленский прибыл во Львов: он встретился с президентом Латвии и посетил раненых украинских военных 3 марта, 12:40 Во Львове Зеленский почтил память погибших украинских военных (Фото:ОП)

Днем в пятницу, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львов.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс, а также первые леди двух стран Елена Зеленская и Андра Левите, почтили память военных, погибших в борьбе с оккупационными войсками РФ.

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Они возложили цветы к могилам украинских защитников на Лычаковском кладбище во Львове.

Также во время визита Зеленский посетил раненых украинских военных, которые проходят лечение в одном из госпиталей. Многие из них воевали на Бахмутском направлении.

Президент поблагодарил военных за службу, а также вручил государственные награды. Минометчики, стрелки, зенитчики, гранатометчики, боевые медики получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и За мужество ІІІ степени.

Он также вручил ордена Даниила Галицкого представителям медицинских сил Вооруженных сил Украины за оказание квалифицированной медицинской помощи военным. Зеленский подчеркнул, что высоко ценит работу военных медиков.

«Хочу поблагодарить вас за вашу работу, за службу, особенно в этот год. Это было самое сложное испытание для всех. Спасибо, что поставили на ноги такое количество наших воинов, наших героев», — резюмировал президент.

Последний раз Зеленский посещал Львов 11 января этого года. Там он провел совещание касательно ситуации на границе с Беларусью.

Там же состоялась встреча с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.