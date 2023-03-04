«Должна получить их». Поставка боевых самолетов Украине — только вопрос времени — премьер Латвии

4 марта, 21:40
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Кришьянис Кариньш (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Кришьянис Кариньш (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уверен, что западные партнеры начнут поставки истребителей Украине и это только вопрос времени.

Об этом он сказал в интервью Spiegel.

«Если бы они у нас были (истребители, — ред.), мы бы их тоже отдали. Снабжение боевых самолетов — это только вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен снабжать истребителей. Если украинцам нужны истребители, они должны получить их. Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся управлять новой техникой», — сказал Кариньш.

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Он уверен, что война должна завершиться победой Украины и соответственно поражением России.

«Да, победа одних — это поражение других. Как будет выглядеть эта победа, решат сами украинцы. Наша задача — помочь им достичь своих целей. Каждому своим способом. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты Stinger, самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты. Будь у нас танки, мы бы и их поставляли», — подытожил премьер.

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Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит от западных партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным самолетом для ВСУ.

Также он ранее заявлял, что положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

Украина неоднократно обращалась к США и другим союзникам с просьбой предоставить западные истребители.

Впрочем, партнеры Киева пока не анонсировали окончательно передачу своих самолетов — говорят, что это вопрос на будущее. В частности, президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Украине, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что вопрос передачи Украине боевой авиации «сейчас не имеет смысла».

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Министр обороны Британии Бен Уоллес также исключил передачу британских истребителей Typhoon в ближайшее время, но заявил, что Лондон готов передать самолеты своим европейским союзникам, чтобы те могли отправить старые советские истребители Украины.

О готовности передать ВСУ советские истребители МиГ-29, в частности, заявила Словакия.

В Польше о передаче истребителей говорили, что готовы действовать только при условии коллективного решения Запада.

Таким образом, дискуссия о передаче западных самолетов продолжается. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что «картина меняется» в зависимости от потребностей Украины.

В то же время партнеры рассматривают возможность учить украинских пилотов на своих истребителях.

Так Великобритания стала первой страной, объявившей, что будет учить украинских пилотов. В Польше заявляли, что готовы учить украинских пилотов на истребителях F-16.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, еще три страны, кроме Великобритании и Польши, готовы обучать украинских пилотов.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Военная помощь Латвия Истребители Война России против Украины

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