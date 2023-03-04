«Должна получить их». Поставка боевых самолетов Украине — только вопрос времени — премьер Латвии 4 марта, 21:40 Кришьянис Кариньш (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уверен, что западные партнеры начнут поставки истребителей Украине и это только вопрос времени.

Об этом он сказал в интервью Spiegel.

«Если бы они у нас были (истребители, — ред.), мы бы их тоже отдали. Снабжение боевых самолетов — это только вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен снабжать истребителей. Если украинцам нужны истребители, они должны получить их. Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся управлять новой техникой», — сказал Кариньш.

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Он уверен, что война должна завершиться победой Украины и соответственно поражением России.

«Да, победа одних — это поражение других. Как будет выглядеть эта победа, решат сами украинцы. Наша задача — помочь им достичь своих целей. Каждому своим способом. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты Stinger, самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты. Будь у нас танки, мы бы и их поставляли», — подытожил премьер.

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит от западных партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным самолетом для ВСУ.

Также он ранее заявлял, что положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

Украина неоднократно обращалась к США и другим союзникам с просьбой предоставить западные истребители.

Впрочем, партнеры Киева пока не анонсировали окончательно передачу своих самолетов — говорят, что это вопрос на будущее. В частности, президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Украине, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что вопрос передачи Украине боевой авиации «сейчас не имеет смысла».

Министр обороны Британии Бен Уоллес также исключил передачу британских истребителей Typhoon в ближайшее время, но заявил, что Лондон готов передать самолеты своим европейским союзникам, чтобы те могли отправить старые советские истребители Украины.

О готовности передать ВСУ советские истребители МиГ-29, в частности, заявила Словакия.

В Польше о передаче истребителей говорили, что готовы действовать только при условии коллективного решения Запада.

Таким образом, дискуссия о передаче западных самолетов продолжается. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что «картина меняется» в зависимости от потребностей Украины.

В то же время партнеры рассматривают возможность учить украинских пилотов на своих истребителях.

Так Великобритания стала первой страной, объявившей, что будет учить украинских пилотов. В Польше заявляли, что готовы учить украинских пилотов на истребителях F-16.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, еще три страны, кроме Великобритании и Польши, готовы обучать украинских пилотов.