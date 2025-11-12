Бойцы нацгвардии уничтожили склады и технику РФ на Купянском направлении — видео

12 ноября, 13:32
Украинская бригада Буревий нанесла потери технике и живой силе армии РФ (Фото: Скриншот из видео бригады Буревій)

Бойцы бригады Буревий продолжают успешно действовать на Купянском направлении, регулярно нанося точные удары по вражеским целям. Об этом Нацгвардия 12 ноября сообщила в своем Telegram.

За последнее время подразделения уничтожили наблюдательные пункты армии страны-агрессора России, полевые склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Они также вывели из строя генераторы, средства связи Starlink и дроны оккупантов.

«Оккупанты несут потери в технике и личном составе. Буревий уверенно держит позиции и ежедневно доказывает, что наша работа имеет реальный результат», — подчеркнули в нацгвардии.

20 октября аналитики проекта DeepState сообщили, что врагу удается расширить контроль в центральной части Купянска.

«Ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска. Или Силы Обороны Украины найдут резервы для стабилизационных действий, или, к сожалению, враг накопит критическую массу своей пехоты», — предупреждали в DeepState.

28 октября начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска присутствуют в северной части Купянска Харьковской области и пытаются продвинуться ближе к центру города, применяя тактику малых штурмовых групп.

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах полной зачистки Купянска от российских оккупантов.

