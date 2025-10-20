Об этом сообщил аналитический проект DeepState в понедельник, 20 октября.

По словам аналитиков, группы россиян, которые проникали в Купянск последние четыре недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пытаются двигаться в южную часть города.

Реклама

Ситуация в Купянске по состоянию на 20 октября 2025 / Фото: DeepState/Telegram

Силы обороны несколько раз уничтожали российских военных в районе поворота с автодороги Р-79 на Садки. Конечная цель армии РФ — инфильтроваться к переправе в Купянске-Узловом, отмечает DeepState.

Аналитики сообщают, что над городом работает большое количество украинских пилотов, что уменьшает наступательный потенциал россиян. Вместе с тем, количество российских солдат в Купянске является существенным.

«В центре проводятся стабилизационные действия, поэтому возможно спецназовцы что-то да и опубликуют, но эти действия носят рейдовый характер — не дать накопиться и двигаться», — говорится в сообщении.

DeepState пишет, что ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска. Либо Силы обороны Украины найдут резервы для стабилизационных действий, либо армия РФ накопит критическую массу своей пехоты, считают аналитики.

Несмотря на бои в городе, ситуация на восточном берегу Оскола остается относительно стабильной. По словам DeepState, россияне наступают по железной дороге возле Степной Новоселки, но вряд ли смогут в ближайшей перспективе достичь серьезных успехов. Однако при условии, что Купянск удастся удержать.

Ситуация в районе Купянска — что известно

В начале сентября DeepState сообщил, что российская армия пытается проникнуть в Купянск и закрепиться в окрестностях города для дальнейшего продвижения. 12 сентября аналитики отметили, что войска РФ через газовую трубу преодолевали реку Оскол и заходили в Купянск, используя лежанки на колесах.

13 сентября Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны контролируют выход из трубы, по которой россияне проникали на окраины Купянска. Город остается под контролем ВСУ.

Глава МВА Андрей Беседин сообщал, что в Купянске продолжается контрдиверсионная операция.

26 сентября проект DeepState писал, что российские оккупационные войска продолжают просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Солдат РФ фиксируют в центральной части города, также они подбираются к микрорайону Юбилейный.

В громаде по состоянию на 28 сентября было 1640 гражданских, на правобережной части Купянска — 680 человек.